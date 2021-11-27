أهالي صرين: يجب كشف الحقائق ومحاسبة تركيا على جرائمها

وتستمر دولة الاحتلال التركي ارتكاب الجرائم في منطقة شمال وشرق سوريا وباشور (جنوب كردستان) بطرق وأساليب عدة وسط صمت دولي مقيت.

ومن ضمن الجرائم التركية المرتكبة في باشور (جنوب كردستان)؛ استخدام السلاح الكيماوي ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان.

وحسب إحصائية كشفها المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان سابق، فإن جيش دولة الاحتلال التركي استخدم 323 هجوماً بالسلاح الكيماوي والغازات السامة ضد الخنادق التي يتحصن بها مقاتلو الكريلا في تلك المنطقة في الفترة الممتدة ما بين شهري نيسان وتشرين الأول من العام الجاري.

وفي هذا السياق قال أحد مواطني منطقة صرين جنوب مقاطعة كوباني من المكون العربي، علي الجاجر، إن "الأسلحة الكيماوية محظورة في كل دول العالم وبالرغم من ذلك تركيا تستخدمها بشكل عبثي".

وأضاف علي الجاجر أن للأسلحة الكيماوية تأثيرات مؤقتة وعلى المدى الطويل والأخيرة تؤثر على الجينات والوراثة وتضر بالبيئة وتؤثر على الحياة الطبيعية بشكل سلبي وضار لأجيال قادمة.

وأشار الجاجر إلى أن هناك صور وأدلة أن تركيا استخدمت هذه الأسلحة في شمال وشرق سوريا في عفرين ورأس العين وكذلك في جنوب كردستان أمام أنظار العالم أجمع دون أن يتحرك أي طرف لوقف تركيا.

ونوه إلى أن الالتزام بالصمت دليل على وجود مصالح دولية مشتركة بين تركيا والدول الصامتة حيالها، وقال: "فلولا ذلك لكانت تلك الدول شكلت لجنة بعثتها لكشف الحقائق في المناطق التي استخدمت فيها تلك الأسلحة".

ولفت علي الجاجر إلى أن تركيا تنتهك مبادئ الحياة الإنسانية مشكلة خطراً على الإنسان والبيئة إلى جانب انتهاكها للقوانين الدولية.

وطالب الجاجر من الأمم المتحدة بأخذ عينات من المناطق التي استخدمت فيها تركيا الأسلحة الكيماوية وتحليلها لإثبات ارتكاب تركيا لجرائم ومحاسبتها عليها.

أما المواطن حسن مسلم من المكون العربي من منطقة صرين أيضاً أدان ارتكاب تركيا لجرائم وانتهاكات في منطقة شمال وشرق سوريا واستخدامها للأسلحة الكيماوية في مناطق جنوب كردستان.

وأكد حسن مسلم على تكاتف مكونات شمال وشرق سوريا ضد الاحتلال التركي وتهديداته وجرائمه وانتهاكاته بحق المنطقة يداً بيد.

وطالب مسلم المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان ومنطقة شمال وشرق سوريا.

كما طالب منظمات حقوق الإنسان أن تقف في وجه جرائم تركيا، وأيضاً بتشكيل لجنة دولية للتحقيق بالجرائم التركية المرتكبة في جنوب كردستان وفتح تحقيق باستخدام تركيا للأسلحة الكيماوية.

(ج)

ANHA