أهالي صرين يشيعون جثمان شهيد من مقاومة عين عيسى

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في علاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في ناحية صرين، عزيز أحمد، الذي قدم واجب العزاء لذوي الشهيد ياسر وقال "قُدّر لنا أن ندفع ثمن أرضنا الطاهرة دماء أبنائنا الشهداء، وعهدًا منا نحن القوات العسكرية أن نبقى على هذا الطريق الذي رسمه الشهيد ياسر ورفاقه، وعهدًا منا أن تبقى هذه الأرض طاهرة، ونقول إن الشهداء أحياء في قلوبنا خالدون".

ثم ألقى الرئيس المشترك لبلدية ناحية صرين مصطفى مسلم الذي قال "أعلى المراتب أن يموت الإنسان شهيدًا وأعلى مراتب الفخر أن يموت الإنسان شهيدًا".

وأضاف قائلًا "ننحني لأهل الشهيد، ونقول إن هذا هو الطريق الذي وعدنا به جميع شهدائنا أننا على خطاهم سائرون حتى تحرير آخر شبر من أرضنا، للدفاع عن أرضنا وعرضنا، ونقول دائمًا إننا قد حسمنا أمرنا، إما أن نعيش على أرضنا كرماء أو ندفن تحت أرضنا شرفاء، ونعاهد جميع الشهداء بالسير على خطاهم".

وسلم مجلس عوائل الشهداء وثيقة الشهادة لأسرة الشهيد ياسر بعد قراءتها، ثم حمل رفاق الشهيد جثمانه ليوارى الثرى.

والشهيد هو ياسر العبدالله، الاسم الحركي "العميري" استشهد ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية أثناء تصديه لهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها على ناحية عين عيسى في الـ 20 من الشهر الجاري.

(م ع/ج)

ANHA