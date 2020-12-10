أهالي صرّين يندّدون بالقصف التّركيّ على عين عيسى، ويدينون الصّمت الدّوليّ

تتعرّض ناحية عين عيسى في الأيام الأخير لقصف مكثّف من قبل جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته، في محاولة منهم للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجيّة الواقعة على الطّريق الدّوليّ M4 ورغم وجود اتفاق وقف إطلاق النّار الذي أُبرم بين روسيا ودولة الاحتلال التركيّ، بعد احتلالها لمناطق في شمال وشرق سوريا.

وبهذا الخصوص التقت وكالة أنباء هاوار بالأهالي في ناحية صرّين الّذين عبّروا عن رفضهم للقصف التّركيّ على ناحية عين عيسى، وسط صمت دوليّ عمّا يجري في هذه المنطقة.

المواطن عبد الرحيم خلاوي قال: "ندين القصف التّركيّ على ناحية عين عيسى، لأنّه يقصف أشقّاءنا هناك، والهجمات التي يشنّها الاحتلال التّركيّ على مناطقنا هدفها احتلال مساحة جديدة من جغرافيّة المنطقة، كما احتلّت من قبل منطقة لواء الإسكندريون وضمّتها إلى أراضيها، ونطالب الشّعب السّوريّ بالاتحاد ضدّ دولة الاحتلال التّركيّ، كما نطالب المجتمع الدّوليّ التدخّل لوقف الأعمال التّركيّة الإجرامية تجاه شعب المنطقة الأعزل".

أمّا المواطن إبراهيم الحسين قال: "كلّما استقرّ الوضع في منطقة ما، تقوم دولة الاحتلال بقصف المنطقة، ولا نعلم ماذا تريد منّا بعد كلّ هذا الخراب الذي حلّ بمناطقنا بسببها ، وهذه المرّة تقوم بقصف ناحية عين عيسى، وعلى المجتمع الدّوليّ التدخّل وإيجاد حلّ لنا وتخليصنا من دولة الاحتلال، لأنّنا تعبنا من النّزوح والتشرّد جرّاء هجماتها، وقصفها العشوائي علينا، فنحن نريد الأمن والأمان، ولا نريد الحروب المدمّرة".

وبدوره قال المواطن أحمد العيسى: "لا نريد الحروب لأنّها لا تجلب سوى الدّمار، ونحن نبحث عن لقمة عيشنا، والبقاء بأمان، والقصف على مناطق عين عيسى ستكون نتائجه كارثية، وسيهدّد حياة آلاف المدنيّين في تلك المنطقة إذا ما استمرّ على ما هو عليه، وعلى الدول المعنيّة التحرّك لوقف الهجمات على هذه المنطقة، لأنّ شعب المنطقة تعب من العيش في ظلّ الحروب التي أنهكته، ونريد أن تعود الأوضاع كما كانت عليه في السابق وتفتح الطّرق بين المناطق بعد قيام دولة الاحتلال بقطع الطّريق الدولي السريع M4 عبر مرتزقتها بعد احتلالها لمناطقنا".

(إ)

ANHA