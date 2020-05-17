أهالي شيراوا: الاحتلال التركي ومرتزقته يقصفون قرانا في الشهر الفضيل

وتعرض، صباح اليوم، كل من قرى "مرعناز ومالكية وشوراغة وقلعة شوراغة، وإرشادية، وتات مراش" التابعة لناحية شرا، لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتسبب القصف بنشوب الحرائق في بعض أحراج القرى وتدمير بعض المنازل.

مراسلة وكالتنا تجولت في قرى ناحية شيراوا ورصدت آراء الأهالي، حيث قالت المواطنة ليلى حسين "الاحتلال التركي يستهدفنا في هذا الشهر الفضيل بشكل مستمر، ويخلف أضراراً بممتلكاتنا، إضافة إلى نشوب الحرائق في أحراج بعض القرى".

بدورها قالت المواطنة صباح عبدو التي تعرض منزلها للقصف صباح اليوم: "في الساعة السادسة والنصف كنا جالسين في المنزل وفجأة سمعنا أصوات القذائف في منزلنا، وتساقطت الأحجار فوق رؤوسنا".

وأضافت: أردوغان يزعم أنه مسلم ويقصفنا بالقذائف في شهر رمضان المبارك، ما ذنب الأهالي؟.

فيما استنكر المواطن محمد أحمد القصف الذي طال المدنيين في ناحية شيراوا من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

ANHA