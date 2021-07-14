أهالي شيراوا ينددون بالقصف التركي شبه اليومي والصمت الروسي حياله

وإلى جانب الحصار المفروض من قبل روسيا والحكومة السورية على أهالي إقليم عفرين، يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي مقاطعة الشهباء وقرى ناحية شيراوا، بالقذائف والصواريخ مخلفاً أضراراً بشرية ومادية بين المدنيين.

واستهدف يوم أمس جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزون في قريتي باصليه وبراده المحتلتين في مقاطعة عفرين قرى ناحية شيراوا (صوغانكه، عقيبه، زيارة، وبينه) بأكثر من 30 قذيفة هاون ومدفعية. واقتصرت الأضرار على الماديات، على عكس يوم الاثنين الماضي حيث استهدفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته مركز ناحية تل رفعت التي تحتضن أكثر من 15 ألف مهجر من عفرين بقذيفة نجم عنها إصابة خمسة أشخاص بينهم طفل بجروح خطيرة.

وحيال هذه الجرائم والقصف المستمر من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته قال المواطن يونس عطش في حديث لوكالتنا: "ارتكب جيش الاحتلال التركي منذ نزوحنا إلى مقاطعة الشهباء عدة مجازر بحق مهجري عفرين، ومنها مجزرة الأطفال التي راح ضحيتها أكثر من 8 شهداء في تل رفعت، كما ارتكب مجزرة بحق عائلة يوم الاثنين الماضي عبر استهداف ناحية تل رفعت بقذيفة أدت إلى جرح 5 مدنيين بينهم طفل".

وتابع عطش حديثه:" واستهدف يوم أمس جيش الاحتلال التركي ومرتزقته المتواجدون في قرية باصليه وبراده قرى الناحية بأكثر من 30 قذيفة هاون ومدفعية، ولحسن الحظ لم يصب أي من المدنيين بمكروه".

وأكد عطش في ختام حديثه بأن الاحتلال التركي يسعى إلى زرع الخوف بين الأهالي بهدف تشريدهم مرة أخرى، وأكد بأنهم كأهالي ناحية شيراوا مستمرون بمقاومتهم حتى تحرير عفرين وطرد المحتل التركي منها".

أما المواطنة هيفين أحمد فقالت:" تدعي كل من روسيا والحكومة السورية المتواجدة في المنطقة حماية المنطقة والأهالي من الهجمات، إلا أنهم يبقون صامتين ويغضون أبصارهم عن المجازر، كإشارة منهم أنهم راضون عن ما يحصل لشعبنا"

وأكدت هيفين أحمد في ختام حديثها أنهم كأهالي عفرين مستمرون بمقاومتهم حتى تحرير عفرين.

من جانبه شدد المواطن نوري محمد على أن سياسة الاحتلال التركي ومرتزقته تهدف لتهجير الأهالي مرة أخرى وإفراغ المنطقة وقال: "مخططاتهم هذه ستبوء بالفشل، لأننا متمسكون بخيار المقاومة وتحرير عفرين".

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ANHA