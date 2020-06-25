أهالي شيراوا يعلنون تضامنهم مع كوباني

نظّم مجلس إقليم عفرين تظاهرة حاشدة في ناحية شيراوا بمشاركة أهالي ناحية تل رفعت وشيراوا، للتنديد بمجزرة قرية حلنج.

وتجمّع المئات من الأهالي في مدخل قرية زيارة متوجّهين إلى مخيّم العودة وسط ترديد شعارات تحيّي مقاومة كوباني، رافعين أعلام مؤتمر ستار ومؤسسة عوائل الشهداء وصور شهداء مقاومة العصر والشهيدات زهرة بركل وأمينة ويسي ويافطات مكتوب عليها: "تحيا مقاومة كوباني، لا لاحتلال الدولة التركية، كفى قتلاً للنساء والأطفال".

ولدى وصولهم إلى المخيم، وقفوا دقيقة صمت، وتلاها كلمة باسم مجلس ناحيتي شيراوا وتل رفعت من قبل الرئيس المشترك محمد حنان، وقال فيها: " في البداية استنكر هجمات جيش الاحتلال التركي على مقاطعة كوباني وقصفه للناشطات، فالاحتلال التركي يسعى بشتّى الوسائل إلى كسر إرادة الشعب الكرديّ، إلّا أنّ الشعب الكردي بات مدركاً لهذه السياسة، ويرفض الخنوع للاحتلال".

وأضاف حنان: "إنّنا كشعب عفرين نساند شعبنا في كوباني، وأيّ هجوم يتعرّض له الشعب الكرديّ في أيّ منطقة يعتبر هجوماً على عامة أبناء الشعب الكردي".

ومن جانبها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بناحية احرص التابعة لمقاطعة الشهباء أمينة دينكلي كلمة استذكرت فيها الشهيدات الثلاث، وأدانت هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، واستهدافه للمرأة المناضلة، فقالت: "إنّ الاحتلال التركي يخاف من قوّة وإرادة المرأة المنظّمة والثورية لذلك يقوم باستهداف المرأة، إلّا أنّنا كنساء سنصعّد من نضالنا، ونواصل مقاومتنا حتّى دحر الإرهاب والاحتلال على مناطقنا".

وانتهت التّظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة، وتحيّي مقاومة كوباني.

(كروب/ك)