ونظم مؤتمر ستار في ناحية شيران شرق مدينة كوباني ٤ كيلو مترًا مظاهرة في إطار حملة "حان وقت الحرية" المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، وشارك فيها المئات من أهالي الناحية بمؤسساتها ومجالسها.



وانطلق المتظاهرون من أمام مبنى مجلس ناحية شيران، حاملين صور القائد أوجلان، ومرددين الشعارات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد، مرورًا بمجلس عوائل الشهداء في الناحية وصولًا إلى دوار البلدية، حيث وقف المتظاهرون دقيقة صمت.

ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس الناحية، لطفية سليمان، كلمة باسم مؤتمر ستار في ناحية شيران، قالت فيها إن "هدفنا من هذه المظاهرة هو المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، كما نرسل للقائد سلامًا من ناحية شيران إلى إمرالي وإلى قوات الكريلا الذي يحاربون الاحتلال التركي ليلًا ونهارًا".

وفي حديثها عن العزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد أوجلان في سجن جزيرة إمرالي التركية، تقول لطفية سليمان إن "العزلة المشددة على القائد هي عزلة على الإنسانية".

وأدانت لطفية في سياق حديثها، الهجمات التركية على مناطق جنوب كردستان، وقالت: "ندين ونستنكر الخونة الذين يقولون إن العدو التركي لا يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، كل هذا جزء من مؤامرة دولية تحاك ضد الشعب الكردي".

وقالت لطفية سليمان في ختام كلمتها، إن "الدولة التركية لا تستطيع إبعاد قائد الإنسانية عبد الله أوجلان عن الشعب الكردي، ولا تستطيع أن تفرق بين الشعب الكردي وقوات الكريلا؛ لأننا جسد واحد".

وتأتي هذه المظاهرة في سياق حملة "حان وقت الحرية" التي انطلقت للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان، ويقود هذه الحملة في كوباني مؤتمر ستار الذي سبق ونظم مظاهرات في ناحية القناية وصرين ومدينة كوباني.

ومن المقرر أن تستمر هذه المظاهرات خلال الأيام الأولى من الأسبوع المقبل.

(ج ع/ج)

ANHA