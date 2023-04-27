أهالي شنكال يخرجون ضد محالات إعادة من تلطخت أيديهم بدماء الإيزيديين

وقف أهالي شنكال ضد عودة العائلات التي تعاملت مع داعش في الهجوم على قضاء شنكال عام 2014 وارتكاب المجازر بحق الإيزيديين، وطالبوا الجيش العراقي والأمن الوطني بعدم إعادة تلك العائلات إلى شنكال.

وأعاد الأمن الوطني العراقي والجيش الاتحادي العراقي العديد من العائلات التي تعاونت مع داعش وتلطخت أيديهم بدماء المجتمع الإيزيدي خلال إبادة 2014.

وبعد أن تعرف أهالي شنكال على الأشخاص الذين تعاونوا مع داعش وعادوا إلى شنكال، خرج الأهالي إلى ساحة مركز مدينة شنكال وأبدوا احتجاجهم على ذلك.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة روج نيوز من مركز شنكال، فقد خططت القوات العراقية لإعادة 30 عائلة وأعادت جزءاً من هذه العائلات.

(سـ)