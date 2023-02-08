أهالي شمال وشرق سوريا: CPT بعيدة كل البعد عن معنى اسمها وشعاراتها

تدخل المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان التي أدت إلى اختطافه في 15 شباط 1999 عامها 25، وسط فرض السلطات التركية عزلة مشددة عليه، ورفضْها جميع طلبات الزيارة التي تتقدم بها العائلة والمحاميين للقائه.

عدد من أهالي مناطق شمال وشرق سوريا عبروا عن استنكارهم للعزلة ودعوا إلى تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان.

الحسكة

كاميران درويش؛ والد الشهيدة في صفوف وحدات حماية المرأة ( بروين درويش) قال إن تشديد دولة الاحتلال التركي العزلة على القائد عبد الله أوجلان ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به؛ هدفه القضاء على إرادة شعوب كردستان وعلى المشروع الذي ينتهجونه.

وأكد أن دولة الاحتلال، لن تستطيع النيل من إرادة الشعوب التي تسير على أيديولوجية القائد أوجلان وعلى خطا الشهداء.

CPT لا تمثل اسمها وشعاراتها

من جانبها، انتقدت المواطنة، نجاح حواس؛ شقيقة الشهيدين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية (مالك، وماهر حواس)، تخاذل لجنة مناهضة التعذيب الأوربية (CPT)، في أداء واجباتها حيال العزلة التي يتعرض لها القائد أوجلان، وقالت: "CPT بعيدة كل البعد عن معنى اسمها وشعاراتها".

ودعت نجاح شعب روج آفا للخروج إلى الساحات والميادين بفعالية أكبر؛ للمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ودعتهم تنظيم فعاليات إضافية؛ لمناهضة سياسة دولة الاحتلال التركي.

كما طالبت والدة الشهيد في صفوف قوات سوريا الديمقراطية (أنور صبحي)، خالصة حسن، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتحرك حيال ما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان والمعتقلين السياسيين في السجون التركية.

الرقة

أما الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في مجلس الرقة المدني، مظلوم حمو، فبين أن "أن المؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد أوجلان، قصدت فكره وثقافته وفلسفته".

وأضاف "سنبقى نناضل ونقاوم حتى الوصول لحرية القائد الجسدية، وسيشارك بهذا النضال كافة مكونات شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان وأشور، وحرية القائد؛ هي مطلبنا الرئيس".

بدورها، قالت الرئيسة المشتركة لحركة الشبيبة الثورية السورية في مدينة الرقة، بشرى الأحمد "اُختطف القائد جسدياً، أما فكرياً؛ ففكره الحر لا يُقيد وفلسفته انتشرت وتهم مصلحة شعوب المنطقة".

وبّينت بشرى أن، "قضية القائد عبد الله أوجلان، ليست قضية كردية وحسب بل هي قضية تهم كافة الشعوب سواءً في شمال وشرق سوريا أو شعوب العالم بأكمله".

وقالت بشرى، في ختام حديثها "سنستمر بالمظاهرات وعقد الندوات الحوارية حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وسيكون عام 2023؛ عام الحرية والنصر وعام الحرية الجسدية للقائد أوجلان".

الشهباء

حنيف سيدو، وهو من مهجري عفرين في مقاطعة الشهباء قال إن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان؛ تعد بمثابة فرض العزلة على جميع شعوب المنطقة.

وأضاف سيدو: "منذ سنتين لم تردنا أخبار عن القائد عبد الله أوجلان؛ لذا نطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية بالكشف عن صحته بشكل فوري".

ودعا سيدو مهجّري عفرين في الشهباء أن "يستمروا بفعالياتهم حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان جسدياً".

أما المهجّر، محمود مصطفى فقال "دولة الاحتلال التركي، تدرك جيداً بأن الحل الأمثل؛ لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط تكمن في حرية القائد، لذلك تستمر بالعزلة على القائد أوجلان".

وأضاف: "على الدولة التركية الفاشية أن تعلم جيداً بأن القائد أوجلان بالنسبة لنا؛ هو مصدر قوة وإرادة ومقاومة، ولا يمكن لها أن تنال من إرادتنا".

وندد مصطفى بدور المنظمات الإنسانية والحقوقية و (CPT) حيال ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان.

من جانبها، نددت المهجّرة سميرة محمد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ووصفت ممارسات الاحتلال التركي أنها لا أخلاقية ولا إنسانية، وطالبت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإنهاء العزلة المفروضة عليه.

(كروب/ك)

ANHA