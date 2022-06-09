أهالي شمال وشرق سوريا: بالوحدة والتمسك بخيار المقاومة سنفشل مخططات الاحتلال التركي

صعّدت دولة الاحتلال التركي في الفترة الأخيرة من هجماتها وتهديداتها على شمال وشرق سوريا، وخاصة على مناطق خطوط التماس في زركان وتل تمر وعين عيسى وكوباني وصولاً إلى عفرين ومقاطعة الشهباء.

وأدانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تهديدات دولة الاحتلال التركي وهجماتها المستمرة، وأكدت أنها ستدافع عن المنطقة بكل الوسائل المتاحة، مطالبة شعوب المنطقة بتبني خيار المقاومة في وجه الاحتلال التركي.

فيما أكد أهالي مدن ومناطق شمال وشرق سوريا بدورهم تمسكهم بخيار المقاومة، ودعوا إلى ضرورة التكاتف ورص الصفوف.

استهداف الإدارة الذاتية

المواطن أحمد ملا حسين من أهالي مدينة الحسكة رأى أن هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي، تستهدف الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وقال: "لأنه يرى في المشروع المبني على مبدأ أخوة الشعوب خطراً على نظامه الاستبدادي وعلى الداخل التركي، وخشية مطالبة الشعب التركي باتخاذ نظام الإدارة الذاتية أساساً في نظام الحكم".

وأكد المواطن أحمد ملا حسين أن الصمود في وجه تهديدات الاحتلال والهجمات التي تستهدف شمال وشرق سوريا، هو السبيل الوحيد لحماية مكتسبات ثورة الـ 19 من تموز، مشدداً: "لن نسمح بمس مكتسبات الإدارة الذاتية".

فيما قالت المواطنة فوزة يوسف إن "دولة الاحتلال التركي تحارب ثورة الـ 19 من تموز التي انطلقت ضد الظلم والاضطهاد وطالبت بالحرية والعدالة والديمقراطية؛ لإعادة بسط سيطرتها على المنطقة كما فعلت الدولة العثمانية ولاسترجاع حلم الامبراطورية العثمانية".

وأكدت فوزة يوسف أن اتحاد جميع المكونات بمختلف أحزابها السياسية، السبيل الوحيد للوقوف في وجه المحتل التركي الذي لا يستثني أحداً في هجماته الوحشية.

ويؤكد عضو المكتب السياسي لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عباس، أن تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، لم تتوقف منذ الإعلان عن تشكل الإدارة الذاتية، وقال: "هجماتها على مناطقنا بدأت من سري كانيه عام 2012 عبر دعمها للمرتزقة، مروراً بكوباني وعفرين وكري سبي، وسري كانيه، وهي مستمرة حتى اليوم".

ونوه عباس إلى أن "مطامع دولة الاحتلال التركي في سوريا والعراق توضحت بشكل جلي عام 2019، المتمثلة في تطبيق الميثاق الملي، مع دعوات أردوغان لإنشاء ما تسمى "المنطقة الآمنة" على طول الحدود السورية التركية، لا سيما عند عقدها لاتفاقات وقف إطلاق النار في المنطقة مع روسيا والولايات المتحدة الأميركية".

لافتاً إلى أن الهجمات استمرت بطريقة غير مباشرة عبر استهداف الشخصيات الوطنية بالطائرات المسيّرة، وقطع مياه محطة علوك عن مدينة الحسكة، وعبر الحرب الإعلامية والنفسية، وتجنيد العملاء في المنطقة.

واتفق عضو المكتب السياسي لحزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عباس، مع المواطنين أنه استهداف لنظام الإدارة الذاتية ومشروع المنطقة الديمقراطي المبني على مبدأ أخوة الشعوب والحياة الندية المشتركة، الذي يتخوف منها أنظمة الحكم المستبدة.

وحدة المكونات ستفشل مخططات أردوغان

رعد السعران، مواطن من أهالي ناحية تربه سبيه، نوّه إلى أن تركيا لم تميز ـ خلال السنوات السابقة ـ بين مكون وآخر، وارتكبت المجازر بحق الكرد والعرب والسريان لإعادة إحياء الامبراطورية العثمانية، كما تحاول احتلال الأراضي السورية بذريعة أمنها القومي".

السعران أكد أن "وحدة المكونات في شمال وشرق سوريا دحرت الإرهاب وحافظت على وحدة الأراضي السورية، وستفشل مخططات أردوغان الاحتلالية"، مطالباً المجتمع الدولي والدول الضامنة بوضع حد لمجازر دولة الاحتلال التركي بحق مكونات شمال وشرق سوريا.

'مصممون على مقاومة الاحتلال'

وبدوره، شجب المواطن عماش العبد الله، من ناحية تل حميس في مستهل كلامه هجمات الاحتلال على شمال شرق سوريا، وأشار إلى أن سياسات الاحتلال التركي تشمل الجميع دون استثناء، وبيّن "التعايش المشترك بين مكونات المنطقة والديمقراطية يشكلان خطراً كبيراً على الأفكار الديكتاتورية لدولة الاحتلال التركي التي هدفها إعادة السلطنة العثمانية".

وأوضح عماش العبد الله "مشروع الأمة الديمقراطية شكّل هاجساً لدى الاحتلال التركي، لذا يحارب هذا المشروع الذي يعتبر الحل الوحيد لوضع حد للأطماع التركية الاحتلالية التوسعية".

ولفت إلى أن "مكونات المنطقة اختارت طريق المقاومة، وهو الحل الوحيد لمجابهة المخططات الاحتلالية"، وشدد "مصممون على مقاومة الاحتلال، ولا ننتظر الدعم من أي قوى خارجية؛ لأننا نعتمد أولاً وآخراً على تكاتفنا ونستطيع حماية أنفسنا وفق مبدأ الحماية الذاتية".

علينا الاعتماد على مبدأ الحماية الذاتية

وفي ناحية تل براك، أشار المواطن حسن سعدون، إلى أن الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي تهدف إلى نشر الخوف بين الأهالي لإفراغ قراهم ومناطقهم، واستنكر الصمت الدولي الذي يغض الطرف عن جرائم دولة الاحتلال التركي بحق مكونات شمال وشرق سوريا.

أكد حسن سعدون في ختام حديثه، "لردع هذه الهجمات؛ علينا الوقوف صفاً واحداً في وجه المشروع العثماني الجديد، وحماية مناطقنا من الفتن عبر الاعتماد على مبدأ الحماية الذاتية".

قال المواطن علي سلامة من أهالي ناحية فافين في مقاطعة الشهباء قال حول الموضوع: "تشهد مقاطعة الشهباء بشكل يومي، هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في المناطق المحتلة، الذين استهدفوا مرات عديدة مخيم برخدان وقرية أم حوش وأم القرى ".

وتابع سلامة: "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال التركي مقاطعة الشهباء، ففي العديد من المرات ارتكب المجازر وقتل الأطفال وكبار السن، ودمر المئات من البيوت. هدفه من هذه الهجمات احتلال المنطقة وإحياء الميثاق الملي تحت ذريعة إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري".

وأكد سلامة في ختام حديثه، أن هدف هذه الهجمات هو ترويع الأهالي لإفراغ المنطقة لتسهيل احتلالها، مشدداً على أن تلك الهجمات والمخططات ستبوء بالفشل لأن مقاومة أهالي إقليم عفرين أكبر منها.

أما المواطنة سوزان حج خليل، من مهجري عفرين والقاطنة حالياً في ناحية أحداث فقالت: "بعد تهجيرنا قسراً من مقاطعة عفرين وارتكاب المجازر بحق أطفالنا دون تحرك من المجتمع الدولي، يسعى الاحتلال التركي إلى إعادة تلك التجربة في مقاطعة الشهباء عبر استهدافه بين الحين والآخر مركز ناحية تل رفعت وناحية شيراوا".

وتابعت سوزان حج خليل حديثها: "هذه الجرائم وهذه التهديدات تحدث أمام أعين الروس الموجودين في تل رفعت. ومن المعلوم بأن روسيا موجودة في المنطقة كدولة ضامنة لحماية المواطنين، إلا أن ما تفعله منافٍ لتلك الادعاءات، لأنها تقف ساكنة ولا تقدم على شيء لوضع حد لهذه الجرائم".

وأكدت سوزان حج خليل في ختام حديثها، على تمسكهم بالمقاومة كسلاح في وجه مخططات الاحتلال التركي وجرائم مرتزقته.

أما المواطن محمد أحمد، من أهالي مقاطعة عفرين والقاطن حالياً في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء، فأكد على أن أهالي إقليم عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة، على دراية بمخططات الاحتلال التركي، ولن يسمحوا بتنفيذها مهما كان الثمن.

(كروب/ك)

ANHA