أهالي شمال وشرق سوريا يزورون أضرحة أبنائهم وبناتهم الشهداء في أول أيام العيد-تم التحديث

في كل عيد يقوم أهالي شمال وشرق وقوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية وأعضاء الإدارات المدنية والذاتية ومجالس عوائل الشهداء صبيحة اليوم الأول بزيارة أضرحة الشهداء.

وفي المزارات تتلو عوائل الشهداء آيات من القرآن الكريم على أرواح أبنائهم وبناتهم الذين قاتلوا في سبيل الدفاع عن أرضهم وشعبهم ضد هجمات داعش وجيش الاحتلال التركي.

مقاطعة الحسكة

في مدينة الحسكة توجه الأهالي إلى مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية. في ناحية الدرباسية توجه الأهالي إلى مزار الشهيد رستم جودي في غرب الناحية.

بينما توجه أهالي ناحية تل تمر إلى مزار شهداء تل تمر.

في الشدادي، توجه الأهالي إلى مزار شهداء الشدادي. بعد عرض عسكري قدمته قوات سوريا الديمقراطية في المزار ألقت القيادية في قوات سوريا الديمقراطية زنارين حسن كلمة قالت فيها " بداية أبارك جميع عائلات الشهداء بقدوم العيد ونعاهد الجميع على مواصلة المقاومة التي سطّرها هؤلاء الشهداء وهم يدافعون عن ترابنا، وعهدنا لهم إكمال مسيرة البطولة، ونبارك لعموم شعوب المنطقة عيد الفطر ومن هنا نعاهد شعبنا بأن نصعد نضالنا حتى تحرير قائدنا ونثأر لشهدائنا".

وأشارت زنارين أن الطغاة والمحتلين سوف يحاسبهم التاريخ، وقالت: "نحن صامدون شعباً وقوات عسكرية يداً بيد في وجه المحتل التركي وأعوانه من الخونة، ولن نهزم".

منبج

توجه الأهالي وقيادات ومقاتلون في مجلس منبج العسكري وأعضاء وعضوات الإدارة المدنية وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية إلى مزار شهداء منبج وريفها جنوب المدينة.

الشهباء

زار صباح اليوم، المئات من أهالي إقليم عفرين مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء.

وبقدوم عيد الفطر توجه المئات من الأهالي إلى مزار الشهداء لزيارة أضرحة الشهداء.

بعد الوقوف دقيقة صمت في المزار، ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين ثريا حبش كلمة أشارت فيها إلى أن " التشبث بالأرض هو ضمان لتحرير مقاطعة عفرين المحتلة"، واضافت "منذ أكثر من أربع سنوات ونحن نعيش هنا في حالة الهجرة ولكننا بالرغم من الظروف التي نمر بها إلا أننا نتعايش مع هذه الظروف كي نحرر أرضنا من الأعداء".

وتطرقت ثريا خلال كلمتها إلى أن وحدة الشعوب هي الحل الأمثل للوقوف في وجه المخططات الاحتلالية "علينا أن نتكاتف ونتوحد نحن شعوب سوريا كي نقف في وجه المخططات الاحتلالية ولا يجب أن نفرق بين أحد، فالوحدة تصب في مصلحة الشعوب".

حلب

زار مئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية وعوائل الشهداء ومقاتلو ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة والمؤسسات المدنية، أضرحة الشهداء في مزار شهداء أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمنطقة الشقيف بحلب بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وُضعت أكاليل الورود على أضرحة الشهداء، وقام البعض بقراءة آيات قرآنية على الأضرحة، ومنهم من وزع الحلوى على الحاضرين.

بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، هنأ عضو مجلس عوائل الشهداء رمزي بكر القائد عبد الله أوجلان وشهداء الحرية وجميع المقاتلين والمقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة بعيد الفطر.

وأشار بكر إلى أن "الشهداء هم قاداتنا، بفضلهم اليوم مناطقنا أصبحت في الأمن والأمان، لن ننسى تلك التضحيات، نعاهدهم بأننا سنبقى على عهدهم وأن نحمي جميع المكتسبات التي تحقق بدمائهم".

واستنكر بكر هجمات الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع، وقال "لن ننسى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تشارك مع الدولة التركية لإبادة الكرد، الخونة لم ينتصروا، بل ينتصر دائماً أصحاب الحق والقضية".

في سياق متصل، توجه الأهالي وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والقوات العسكرية إلى ساحة الشهيد "أبو شيار" الواقعة في حي السكن الشبابي بحلب.

وعند وصولهم إلى الساحة، وقف الأهالي دقيقة صمت، بعدها هنأ عضو ملتقى الأديان الشيخ علي الحسن أمهات وآباء وأبناء وزوجات الشهداء بعيد الفطر.

كما هنأ جميع المقاتلين والمقاتلات في الجبهات، وقال "عفرين هي العيد، وإن شاء الله في العيد الأضحى القادم نكون في عفرين".

كوباني

في كوباني، بدأ الاهالي عيدهم بزيارة أضرحة الشهداء في ثلاثة مزارات. وزار الأهالي مزار الشهيدة دجلة في جنوب مدينة كوباني.

كما زار الأهالي مزار شهداء مجزرة كوباني ومزار قرية برخ بوتان. أنشئ المزاران بعد مجزرة كوباني في الـ 25 من حزيران عام 2015. واستشهد أكثر من 250 مواطن بينهم نساء وأطفال في مجزرة مروعة ارتكبها مرتزقة داعش.

مقاطعة قامشلو

بمناسبة عيد الفطر، توجهت مكونات مدن ونواحي مقاطعة قامشلو وذوو الشهداء إلى مزارات الشهداء لتهنأتهم بهذا اليوم، فيما تمنوا أن يعم الأمن والسلام في ارجاء شمال وشرق سوريا أجمع.

توجه فجر اليوم المئات من مكونات مدن ونواحي مقاطعة قامشلو، وذوو الشهداء، بالإضافة إلى اعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع والمدني والإدارة الذاتية لزيارة أضرح الشهداء في المزارات.

وزار الأهالي (مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، مزار الشهيد خبات ديرك بناحية ديرك، مزار الشهيد دلشير بناحية تربه سبيه، ومزار الشهيد إسماعيل بناحية عامودا).

وبدورها اتخذت قوى الأمن الداخلي في المقاطعة كافة التدابير الأمنية اللازمة، حيث انتشرت قواتها أمام جميع المزارات.

فيما تبادل الأهالي تهاني العيد في المزارات، إلى جانب توزيع الحلوى، وإيقاد البخور وقراءة الآيات القرآنية على أضرحة الشهداء، وتمنوا أن يعم الأمن والسلام في ارجاء شمال وشرق سوريا عامة.

الرقة والطبقة ودير الزور

بعد تأدية صلاة العيد في مدينة الرقة والطبقة ودير الزور، توجه الأهالي صوب مزارات الشهداء لزيارة أضرحة أبنائهم الذين ضحوا بحياتهم كي تعيش المنطقة بأمن وأمان.

ومع بزوع الشمس وبعد تأديتهم واجب صلاة العيد توجه أهالي الرقة صوب مزار شهداء الرقة في قرية الحكومية بريف الرقة الشمالي، لزيارة أضرحة أبنائهم، فيما توجه أهالي ريف الرقة الشرقي صوب مزار الشهيد سيفدار في بلدة الجديدات.

وفي مدينة الطبقة توجه أهالي الطبقة صوب مزار شهداء الطبقة في المدينة، فيما توجه أهالي ريف دير الزور الغربي صوب مزار الشهيد خضر الحمادة في قرية أبو خشب.

وفي كل المزارات تواجد أعضاء من مجلس الرقة المدني، ومجلس دير الزور المدني، وأعضاء من الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وحزب سوريا المستقبل، قوات سوريا الديمقراطية، أعضاء من قوى الأمن الداخلي، وشيوخ ووجهاء العشائر، ومجلس عوائل الشهداء، لتقديم التحية لذوي ولأبناء الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.

(كروب/م)

ANHA