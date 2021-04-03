أهالي شمال وشرق سوريا يزرعون الأشجار احتفاءً بـ 4 نيسان

وكان القائد عبدالله أوجلان قد أوصى رفاقه - عندما ذكّروه بميلاده- بزراعة الأشجار في يوم ميلاده، وذلك بعد أسره في سجن جزيرة إمرالي إثر المؤامرة الدولية التي طالته في عام 1999.

ويدخل القائد عبدالله أوجلان، في الـرابع من نيسان عامه الـ 73، واحتفاءً بهذه المناسبة افتتح مجلس أُسر الشهداء في قامشلو حديقة بحي الهلالية في المدينة، فيما بادر أهالي ناحية تل تمر والدرباسية وحلب، إلى زراعة الأشجار.

افتتاح الحديقة

افتتح مجلس أسر شهداء قامشلو، اليوم السبت، حديقة باسم القائد عبدالله أوجلان في حي الهلالية غرب المدينة.

وقصّت شريط الافتتاح دلال بدور عضو مجلس أسرالشهداء ووالدة الشهيد محمد علو الذي استشهد في 17 حزيران عام 2015، في كوباني، ثم تحدّثت مباركة ميلاد القائد عبدالله أوجلان، معتبرةً ميلاده ميلاد الشعوب.

ثم زرع الحضور شتل المرجان وميموزا (المستحية) وسط ترديد الشعارات التي تحيّي القائد، لتختتم مراسم الافتتاح بعقد حلقات الدبكة.

كركي لكي

وزرع أعضاء وإداريّ المؤسسات في ناحية كركي لكي وبلدة مصطفاوية 77 شجرة صنوبر في حديقة شهيد ميتان بكركي لكي وفي المرافق العامة بالناحية.

وقبل البدء في زراعة الأشجار، ألقت الإدارية في مكتب المرأة ببلدية الشعب بناحية كركي لكي، نورجان محمد، كلمة باركت فيها ميلاد القائد على أسر الشهداء وجميع المناضلين، مُشيرةً إلى أهمية الإيكولوجيا بالنسبة للقائد.

تل براك

وفي سياق متصل، زرع مجلس ناحية تل براك في مقاطعة قامشلو، 40 شجرة في المرافق العامة وفي حديقة الناحية.

حيث زرع أعضاء مجلس الناحية والمؤسسات 40 شجرة من أشجار السرو والكينا في حديقتي 4 نيسان وحديقة الشهيد رمضان بكر.

حلب

بدعوة من مؤتمر ستار وبلدية الشعب لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، زرع العشرات من الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية 25 شتلة احتفاءً بالمناسبة.

والشتل هي لأشجار "الزيتون، الشمسية ، والسرو بالإضافة إلى شتل الياسمين"، وبعد الانتهاء من الزراعة عقد المشاركون حلقات الدبكة وسط ترديدهم الشعارات التي تحيّي القائد أوجلان.

الدرباسية

هذا وقام العشرات من أهالي ناحية الدرباسية وقراها إضافةً إلى أعضاء المؤسسات المدنية، بزراعة الأشجار في قرية ظهر العرب الواقعة غرب الناحية.

هذا وزرع الأهالي 73 شجرة من أشجار الزيتون.

مخيم سري كانيه

كما وبدأت دائرة البيئة في لجنة البلديات في مدينة الحسكة، بحملة تشجير لأكثر من 2640 غرسة في مخيم سري كانيه الكائن بمدينة الحسكة.

وبهذا الصدد قالت الإدارية في مكتب المرأة بلجنة البلديات والبيئة نورا خليل: إنّ الهدف من حملتهم زيادة المساحات المزروعة.

تل تمر

زرع، صباح اليوم، العشرات من أهالي ناحية تل تمر وأعضاء مؤسساتها المدنية الأشجار في قرية عب الناقة الواقعة جنوبي شرقي ناحية تل تمر.

قام المشاركون بزراعة المئات من الأشجار، وسط رفع صور القائد أوجلان وأعلام مؤتمر ستار ومؤسسة أُسر الشهداء وعلى صدى الأغاني الثورية.

رضوان خلف لفت في بداية حديثه لوكالتنا: "اليوم تجمّعنا لزراعة الأشجار بمناسبة ميلاد القائد أوجلان، كون ميلاده هو ميلاد الشعب الكردي، لذا نودّ أن يكون هذا اليوم يومًا تاريخيًا للشعب الكردي".

لتنتهي الفعالية بترديد الشعارات التي تحيّي القائد أوجلان، وسط عقد حلقات من الدبكة على صدى الأغاني الثورية.

(س ر)

ANHA