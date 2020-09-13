أهالي شمال وشرق سوريا يؤكدون دعمهم لمقاومة حفتانين

كوباني

تجمع العشرات من شبيبة مدينة كوباني لإعلان تضامنهم مع الحملة التي أطلقتها الشبيبة الثورية السورية، المطالبة بالحرية للقائد عبدالله أوجلان.

وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدرته الشبيبة بهذا الصدد وجاء فيه: "نحن كاتحاد الشبيبة السورية الثورية في إقليم الفرات نعلن تضامننا مع حملة الحرية لأجل القائد عبدالله أوجلان، لأن حرية القائد هي حرية الشعب الكردي، لذا نناشد كل الشبيبة للانضمام لحملتنا سواء كانوا كرداً أم عرباً."

ودعا بيان اتحاد الشبيبة السورية الثورية في إقليم الفرات الشعب الكردي إلى التوحد "إذا أردتم أن تعيشوا بحرية فعليكم بالسعي لكسر العزلة المفروضة على القائد وكذلك بذل الجهد ليصبح القائد حراً".

واختتمت الشبيبة بيانها بتجديد العهد على السير على خطى "القائد عبدالله أوجلان، والمضي في هذه الحملة حتى يحصل القائد على حريته".

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي خرج المئات من أهالي قرى آليا التابعة لناحية كركي لكي في مسيرة داعمة لمقاومة حفتانين وللتنديد بهجمات الدولة التركية.

وانطلقت المسيرة من مفرق قرية كوليجة متوجهة نحو قرية سرمساخ فوقاني الحدودية، هتف خلالها المئات من الأهالي بشعارات تحيي مقاومة مناطق الدفاع المشروع.

وتجمع المشاركون أمام مفرق قرية سرمساخ فوقاني، وهناك ألقت الإدارية في مؤتمر ستار في قرى آليا بيريفان ابراهيم كلمة حيت فيها مقاومة قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، وأضافت "نحن كمؤتمر ستار سنكون درعاً أمام مخططات وهجمات جيش الاحتلال التركي ولن نسمح لهم باحتلال مناطقنا وسنأخذ من المقاومة نهجاً لنا".

وانتهت المسيرة بالشعارات التي تحيي مقاومة مقاتلي قوات الدفاع الشعبي.

(كروب/ك)

ANHA