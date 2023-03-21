أهالي شمال وشرق سوريا يتوجهون إلى ساحات نوروز - تم التحديث

يحتفل اليوم 21 آذار، أبناء عموم شمال وشرق سوريا وبكافة مكوناتهم، الكرد والعرب والسريان والأشور والأرمن والشركس والتركمان، في 11 مركزاً.

وأفاد مراسلونا في عموم مناطق شمال وشرق سوريا بتوجّه الآلاف من أبناء المنطقة إلى ساحات نوروز في كل من إقليم الجزيرة وكوباني والشهباء وحلب ودمشق.

وزُينت ساحات الاحتفال بعيد نوروز بشعار نوروز 2023 (بروح مقاومة نوروز نحرر القائد أوجلان وندحر الاحتلال). وصور الشهداء وعلّق فيها صور القائد عبد الله أوجلان، ورايات وحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ) وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ومؤتمر ستار، ومجلس عوائل الشهداء، وشرائط ملونة بألوان "الأخضر والأحمر والأصفر".

ويشارك في احتفاليات نوروز الآلاف من الأهالي بشيبهم وشبابهم من الكرد والعرب والسريان والأرمن، كل بطابعه الخاص مرتدين زيهم القومي.

حيث يحتفل أبناء عفرين المحتلة ومقاطعة الشهباء في قرية علوشة التابعة لناحية الأحداث، وفي حلب في منطقة الشقيف شمالي حي الشيخ مقصود، وفي مقاطعة كوباني في تلة مشتنور، وفي مدينة الرقة اتجه الأهالي ساحة كلية الزراعة سابقاُ بجانب دوار الفروسية .

وتوجّه أبناء إقليم الجزيرة بكافة مكوناتهم إلى 7 ساحات رئيسة، جُهّزت من قبل اللجان التحضيرية. ففي مقاطعة الحسكة توجّه الأهالي إلى ساحة الاحتفال في السد الشرقي، وأبناء ناحية الدرباسية إلى قرية جولبستان.

أما في مقاطعة قامشلو، فتوجّه أبناء قامشلو إلى ساحة نوروز في بلدة هيمو، وأهالي ديرك إلى ساحة نوروز في سد بورزي، وكركي لكي إلى ساحة نوروز في قرية حليق، وتربه سبيه توجهوا إلى ساحة الشهيد مظلوم دوغان في دريجيك، وعامودا إلى ساحة نوروز في قرية جاغر بازار.

وبدورها، تقوم شرطة الترافيك (المرور) بتنظيم السير للتخفيف من الازدحام المروري، كما تقوم قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الأمنية من أجل الحفاظ على سلامة الوافدين لساحات نوروز.

وتوجّه أبناء الشعب الكردي وأصدقاؤهم في دمشق إلى ملعب الفيحاء، في حين توجه أبناء الجالية الكردية وأصدقاؤهم في العاصمة اللبنانية بيروت، إلى منطقة ملتقى النهرين في بيروت، للاحتفال بعيد نوروز.

هذا ومن المقرر أن يبدأ برنامج الاحتفال بعيد نوروز في تمام الساعة الـ 10.00، بإيقاد شعلة نوروز في جميع ساحات نوروز، ومن ثم إلقاء كلمات نوروز.

(أ ب)

ANHA