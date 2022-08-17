أهالي شمال وشرق سوريا يستنكرون هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وينددون بالصمت الدولي

في ظل ما تشهده شمال وشرق سوريا من هجمات يومية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته، بالمدفعية والطائرات المسيّرة، تزداد في المنطقة أصوات الرافضين للهجمات والمستنكرين للصمت الدولي، والمطالبين بفرض حظر جوي.

الرقة

في هذا الصدد، خرج اليوم المئات من أهالي الرقة في مظاهرة حاشدة تحت شعار "لتخجل البشرية أمام هذه الوحشية التي تقتل الإنسانية"، استنكاراً لهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة والمطالبة بفرض حظر جوي.

وانطلقت المظاهرة من أمام حديقة القائد أوجلان وسط مدينة الرقة وحمل المشاركون يافطات كتب عليها "سوريا للسوريين ارحلوا عنا يا محتلين، بعد أن توحدت دماء الشهداء على تراب الوطن هيهات أن تقسموا هذا التراب".

ولدى وصول المظاهرة إلى دوار البانوراما بدأ برنامج المظاهرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قرأت الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا، نسرين الحسن بياناً جاء في مستهله:

"يحاول النظام التركي زعزعة استقرار المنطقة من خلال تهديداته وهجماته على مناطقنا، بذريعة حماية حدوده و"أمنه القومي" لزيادة نفوذه في الشرق الأوسط، وإحياء فكر الدولة العثمانية من جديد، ودعم المجموعات "الإرهابية" مثل داعش وأخواته في سوريا، من خلال القضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تمثل إرادة شعوب المنطقة".

أكد البيان "هذا التصعيد التركي الأخير باستهداف المدنيين والنقاط العسكرية بالطائرات المسيّرة يشكل خطراً على استقرار شمال وشرق سوريا، ما يؤثر سلباً على الحرب ضد داعش، فالآلاف من عوائل داعش موجودون في مخيم الهول والآلاف من متزعميه في السجون التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية".

تابع البيان "من جانب آخر يستهدف الاحتلال التركي المرأة بشكل خاص، حيث يرى أن المرأة هي الخطر الأكبر، وأكبر دليل على ذلك استهدافه للقياديات في وحدات حماية المرأة والشهيدات جيان وروج وبارين اللواتي حاربن وانتصرن على أعتى تنظيم إرهابي".

أكد البيان "إننا مكونات شمال وشرق سوريا والحركات النسائية في المنطقة نناضل ليل نهار ونعبر عن سخطنا الشديد للصمت الدولي تجاه ما يجري في المنطقة وعدم فرض حظر جوي"، داعياً التنظيمات الحقوقية والإنسانية ومنظمات حقوق الطفل للإسراع في فتح تحقيق بشأن ما يجري في المنطقة وخاصة استهداف النساء والأطفال.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال وتؤكد مساندتها لأهالي كوباني وقوات سوريا الديمقراطية.

الحسكة

من جانبهم، نظم أهالي ناحية تل تمر وقفة احتجاجية، في بلدة الغرة التابعة لناحية تل تمر في منطقة جبل كزوان "عبد العزيز" للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وتخللت الوقفة، قراءة بيان من قبل الرئيس المشترك لبلدية الشعب في جبل كزوان، عبد اللطيف بدوية.

جاء في مستهله "لعبت الدول والقوى المعنية بقضايا الشرق الأوسط عامة والملف السوري خاصة دوراً سلبياً عبر تعقيد الأزمة وفرض مصالحها وقراراتها على الأراضي السورية".

لفت البيان إلى أن شعوب المنطقة وقفت في وجه كل تلك المصالح، عبر مشروعهم المتمثل بالإدارة الذاتية الذي كان نتاجاً لثورة الـ 19 من تموز، وقواتها العسكرية المتمثلة في قسد التي حاربت بالنيابة عن العالم ضد داعش، وحافظت على الجغرافية والخارطة السورية، وأن مشروعهم وقواتهم العسكرية أصبحت صمام أمان ضد تفتيت المجتمع السوري عامة وشمال وشرق سورية خاصة.

أضاف البيان "لأن هذا المشروع يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية في الشرق الأوسط، انطلاقاً من سوريا، بات النظام السوري وبقية القوى الإقليمية وفي مقدمتها تركيا تتخوف من تمدد هذا المشروع الديمقراطي إلى مناطقهم وأراضيهم".

أشار البيان "وما الاتفاق الأخير بين النظامين السوري والتركي بمباركة إيرانية روسية وغض طرف أمريكي في اجتماع سوتشي إلا حرب جديدة من نوع آخر على الثورة في شمال وشرق سوريا".

منبج

في السياق ذاته أدان مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة منبج وريفها قصف الاحتلال التركي لمدينة كوباني، عبر بيان قرأه العضو ناجي عكلة، من أمام مركز المجلس.

وقال البيان إن دولة الاحتلال التركي قصف مدينة المقاومة كوباني، أمس الثلاثاء، "بالمدفعية والطيران المسيّر مستهدفة الأحياء الشعبية والمناطق السكنية وقصفها لمبنى العدالة الاجتماعية في كوباني"، وعدّ قصفها عدواناً وحشياً دون رداع للقيم الأخلاقية والقوانين الدولية.

أدان مجلس العدالة الاجتماعية في منبج وريفها "هذا العدوان الصارخ بحق الأبرياء المدنيين والممتلكات المدنية، والذي يشكل عدواناً عسكرياً على سيادة سورية وأمنها وسلامة أراضيها وإخلالاً وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويعد هذا خرقاً لأحكام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حسن الجوار وانتهاكاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والأهداف التي قامت من أجلها المنظمة".

وفي ختام بيانه طالب المجلس التحالف الدولي والقوات الروسية والأمم المتحدة بأداء مهامها تجاه هذا العدوان وإيقافه، لما يشكله من خطر "لإعادة إنتاج داعش مرةً أخرى".

الجرن

كما أدلى أبناء الشهداء في ناحية الجرن التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، ببيان، قرئ في قرية بير عرب التابعة للناحية، من قبل الطفلة فاطمة مسلم، بحضور عدد من أبناء وذوي الشهداء.

وأدان البيان الهجمات التركية على مناطقهم بشكل يومي، متسببةً بالذعر والخوف وسط استمرار تصعيد المحتل التركي واستهدافه للقرى والمناطق المأهولة بنيران أسلحته المتنوعة.

وتعرضت يوم أمس الثلاثاء قرى الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة (هوالك، كوبرلك، بندر خان، كولتب، اغباش، مبعوجة، كور حسن، خربة البقر، عريضة، لقلقو وصوان) لقصف مدفعي عنيف، ألحق الأضرار المادية بممتلكات الأهالي.

أكد البيان أن هذه الأرض التي رويت بدماء آبائهم هي أرضهم ومن حقهم العيش فيها بأمان وسلام بعيداً عن ممارسات المحتل وعدوانه المستمر وسط صمت المجتمع الدولي على انتهاكاته وجرائمه بحق الأهالي في شمال وشرق سوريا.

ولفت أن المنظمات الحقوقية والإنسانية المعنية بحقوق الطفل لم تلتفت إلى عشرات الأطفال الذين تيتموا نتيجة همجية المحتل وعدم التزامه بالمواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للمواطنين ومن ضمنهم الأطفال.

وطالب منظمة حقوق الطفل بإيقاف الجرائم التركية على مناطقهم وردعها عن ممارساتها وانتهاكاتها لضمان عيشهم بسلام كبقية أطفال العالم.

(كروب/ف)

ANHA