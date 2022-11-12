أهالي شمال وشرق سوريا يقدمون واجب العزاء لذوي الفقيد الشيخ حميدي دهام الهادي

وتوافد المعزون، منذ ساعات الصباح، إلى قصر الشيخ حميدي دهام، في قرية تل علو التابعة لناحية كركي لكي في مقاطعة قامشلو؛ لتقديم واجب العزاء لعائلته.

وشارك في تقديم واجب العزاء وفود الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة ممثلين عن المجلسين التشريعي والتنفيذي، وقوى الأمن الداخلي، وحزب سوريا المستقبل، وحزب الاتحاد الديمقراطي، واتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا، والبيت الإيزيدي بالإضافة إلى مشاركة مكونات من السريان وأهالي منبج والرقة، بالإضافة إلى وفود من العشائر الكردية والعربية.

وألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، حكمت حبيب كلمة قال فيها: "باسم الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نتقدم بالتعازي لقبيلة الشمر ومكونات شمال وشرق سوريا، اليوم من هذا المكان الذي كان ملتقى لكل السوريين والمكونات حيث أفنى الشيخ حميدي حياته من أجل الوطن وخدمة كل المكونات. وعند تأسيس الإدارة الذاتية كان من المشاركين فيها وعمل في إطار سوريا لا مركزية وسعى دائماً إلى إيجاد حلول وطنية بيد السوريين من كل المكونات، ولعب الشيخ حميدي دوراً بارزاً من أجل إرساء الاستقرار والأمن في المنطقة ".

بدوره، قال الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، كنعان بركات: "نعزي الإدارة الذاتية وعائلة الفقيد وقبيلة الشمر، ونقول إننا فقدنا الشخصية الوطنية التي تؤمن بفكرة أخوة الشعوب والعيش المشترك والثقافات المتعددة والمتنوعة، والتي كان لها باع طويل في هذه الجغرافية وإحدى الركائز الأساسية للتواصل والتعاون بين القبائل والعشائر العربية والكردية ونحن واثقون أن هذه العائلة الكريمة التي لها جذور تاريخية، ستستمر على خط المرحوم الشيخ حميدي في المنطقة".

(ك ع/ف)

ANHA