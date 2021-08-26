أهالي شمال وشرق سوريا يجددون مطالبهم بالاعتراف بالإدارة الذاتية

بعد أعوام من الحرب الدموية التي تعيشها سوريا، لا تزال مناطق شمال وشرق سوريا تحتفظ بالأمن والأمان، وهذا ما دفع أبناء المنطقة مراراً إلى مطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بهذه الإدارة؛ لأنها جزء من الحل للأزمة السورية التي طالت أكثر من 10 أعوام.

المواطنة زليخة إبراهيم من أهالي مدينة منبج قالت "من اليوم سنخرج إلى الساحات لنؤكد على وحدتنا وتكاتفنا، ومطلبنا واضح وصريح وهو الاعتراف بالإدارة الذاتية، لأن الاعتراف بها سيحل جزءاً كبيراً من الأزمة التي تمر بها سوريا منذ أعوام وليس العكس كما يدعي البعض".

وأشارت زليخة إلى أن "الإدارة ليست مشروعاً انفصالياً كما تروج بعض الجهات الخارجية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار مناطقنا، بل هي الحل الأمثل لخلاص السوريين من الحرب التي تعصف بأرواحهم".

أما المواطن عبد الكريم فياض من ريف تل أبيض الغربي، فقال إن "الإدارة الذاتية تمثلنا، ونحن ضد أي قوى تحاول المساس بأمن المنطقة وأمانها، وعلى مكونات المنطقة من العرب والكرد أن يتكاتفوا ليحافظوا على سلامة المنطقة بوحدتهم، ويتمكنوا خلال وقت قريب من تحرير أراضيهم التي احتلتها تركيا ويطردوا المرتزقة".

'علينا تجاوز الخلافات التي تحاول بعض القوى زرعها بيننا'

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الإدارة الذاتية؛ لم تقف دولة الاحتلال التركي؛ بل حاولت بكل الطرق إفشال هذا المشروع الوطني الذي اختارته مكونات المنطقة عبر تكاتفها، فاحتلت مناطق عدة تابعة للإدارة الذاتية لتزعزع الأمن والاستقرار، وأطلقت فيها مرتزقتها ليقوموا بعمليات التغيير الديمغرافي في شمال وشرق سوريا.

وفي الفترة الأخيرة، بعدما عجزت دولة الاحتلال التركي عن إفشال مشروع الإدارة؛ أصبحت تهاجم مناطقها وترتكب المجازر بحق أبنائها؛ الأمر الذي أثار غضب المواطنين.

المواطن شيخ برهو العموري من أهالي ناحية صرين قال "رسالتي لأبناء المنطقة أن يتحدوا في وجه الهجمات التي نتعرض لها من دولة الاحتلال التركي، ونتجاوز الخلافات الداخلية التي تسعى بعض الجهات إلى استغلالها لنعيش على هذه الأرض بسلام".

وأضاف "من هنا، من هذه الأرض أدعو جميع المكونات إلى التكاتف؛ لأن حماية هذه الأرض ليست مسؤولية جهة واحدة؛ بل هي مسؤولية الجميع. فالعرب والكرد والشركس وباقي المكونات كلهم إخوة، ومنذ عصور وهم يعيشون معاً على هذه الأرض وواجب الدفاع عن الأرض يقع على عاتق الجميع".

وبدوره، قال المواطن علوان العلي من ريف صرين الجنوبي "نحن شعب واحد وما يتعرض له شمال وشرق سوريا لا يمس طائفة واحدة؛ بل يمس كل المكونات، فنحن هنا إخوة، ولا نقبل أي احتلال على الأراضي السورية من أي جهة كانت".

وتابع "أصبح الجميع في المنطقة على دراية بالأطماع التركية، وهي احتلال الأراضي السورية وضمها لأراضيها، ونحن السوريون نرفض أن تدنس أرضنا بالإرهاب".

ويطالب الأهالي بمختلف شرائحهم باعتراف دولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة السورية، ونظمت عدة فعاليات في هذا الإطار كما أطلقت حملة "هاشتاغ" بداية شهر آب الجاري للمطالبة بالاعتراف بالإدارة الذاتية.

(ن ك/ج)

ANHA