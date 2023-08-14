أهالي شمال وشرق سوريا يحتفلون بذكرى قفزة 15 آب ويستذكرون الشهيد عكيد

ويصادف يوم غد الذكرى السنوية الـ 39 لقفزة 15 آب ذكرى انطلاق الكفاح المسلح ضد جيش الاحتلال التركي عام 1984 بقيادة الشهيد معصوم قورقماز (عكيد). وبهذه المناسبة نظمت العديد من النشاطات والفعاليات في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

قامشلو

احتفل العشرات من أهالي مدينة قامشلو، بالذكرى السنوية الـ 39 لقفزة الـ 15من آب، مؤكدين أن مكتسبات ثورة شمال وشرق سوريا هي استمرار لقفزة 15 آب.

وأقيم الاحتفال، الذي حضره عدد من ذوي الهمم أيضاً، في حديقة الحي عصر اليوم حيث عقدت حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الثورية.

وتخلل الاحتفال كلمة باللغة العربية ألقتها غفران كوكب باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الكورنيش، قالت فيها إن قفزة الـ 15 من آب جعلت الشعب يوقن أن الكريلا هم السبيل الوحيد للتخلص من العبودية، وأضافت: " هذه القفزة أكدت للشعب الكردي أنه قادر على لعب دور القيادة في مرحلة تحرير الشعوب واحتضنت كافة شعوب الشرق الأوسط للوصول إلى الحرية".

واختتمت كلمتها بالقول: " مكتسبات شعب شمال وشرق سوريا هي استكمال لقفزة 15آب".

الطبقة

وفي مدينة الطبقة تجمع العشرات من أهالي مدينة الطبقة وممثلون وممثلات عن الإدارة المدنية الديمقراطية في المدينة والأحزاب السياسية والمجالس العسكرية والحركات النسوية والشبابية واللجان والمكاتب التابعة لها وذلك أمام مبنى مجلس عوائل الشهداء لاستذكار الشهيد معصوم قورقماز "عكيد"

وبدأ الاستذكار بالترحيب بالحضور من كافة المؤسسات المدنية والعسكرية من قبل الرئيس المشترك عبد الحكيم الحسين، ودعاهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في الطبقة هند الخليل كلمة جاء في مستهلها: "تمتلئ صفحات التاريخ بشخصيات ثورية غيرت مجرى الأحداث وفجرت النضال من أجل الحريات والدفاع عن المكتسبات. بطلنا اليوم من العصر الحديث الذي أطلق الرصاصة الأولى ضد الظلم ".

وتابعت هند الخيل "إن قفزة 15 آب كانت بقيادة الثوري والمناضل عكيد" مصوم قورقماز" ليست مجرد تاريخ خاص بالكرد في مقارعة الظلم إنما هي نبراس لكافة الشعوب التي طحنتها آلة القهر والعدوان".

وفي الختام أوضحت هند الخليل "إن قفزة 15 آب كانت الفرصة الأولى والأخيرة لشعب كردستان، ومنعت الإبادة وفتحت الباب في وجه الوطنية على مصراعيه على أساس الحرية ومنذ ذلك اليوم تستمر المقاومة ".

واختتم الاستذكار بعقد حلقات الدبكة.

تل تمر

احتفل العشرات من أهالي ناحية تل تمر بمختلف مكوناتها من عرب وكرد وسريان وآشوريين، بالذكرى الـ39 لقفزة 15 آب، عبر مسيرة بالسيارات.

وشارك في المسيرة العشرات من أهالي ناحية تل تمر بمختلف مكوناتها من عرب وكرد وسريان وآشوريين. وجابت المسيرة الشوارع الرئيسة في الناحية، انطلاقاً من مركز مجلس عوائل الشهداء، وشارع الشهيد عمر بارافي، وعدد من الشوارع الفرعية، وقرى تل نصري وتل حفيان جنوب ناحية تل تمر.

وتوقفت المسيرة وسط ناحية تل تمر، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في الجبال.

كوباني

كما استذكر أهالي مدينة كوباني شهداء شهر آب وشهداء قفزة 15 آب، وذلك في مزار الشهيدة دجلة في ريف كوباني.

وبعد الوقوف دقيقة صمت ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى إيتو كلمة هنأ فيها الذكرى السنوية لقفزة 15 آب، وأضاف: "نستذكر كافة شهداء شهر آب، وننحني إجلالاً لذكرهم. كما نهنئ مقاتلي الكريلا بذكرى 15 آب. إن قفزة 15 آب كانت بمثابة حياة جديدة للشعب الكردي".

ومن ثم أوقد الأهالي الشموع على أضرحة الشهداء.

ANHA