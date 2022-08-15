أهالي شمال وشرق سوريا يحتفلون بالذكرى السنوية لقفزة 15 آب

ونظمت في العديد من مدن شمال وشرق سوريا احتفاليات جماهيرية بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب.

كوباني

وحضر الآلاف من أهالي إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية بإقليم الفرات إلى ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني للاحتفال بقفزة ١٥ آب.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خوناف خليل.

وقالت خوناف خليل: "عندما نقول ١٥ آب، فإننا نتذكر أول رصاصة خرجت من فوهة بندقية الشهيد عكيد، ويتبادر إلى ذهننا التحرر الذي وصلنا إليه، والنهضة التي أيقظت شعوب الشرق من غفوتها".

وأضافت: "ثورة ١٩ تموز هي الابنة الروحية لقفزة ١٥ آب، تلك الثورة التي استمدت روحها منها، واليوم دولة الاحتلال التركي تحاول أن تقضي على ثورتنا وتشتت شعبنا، لكن شعبنا قال كلمته بمقاومته وصموده في وجه مخططات دولة الاحتلال، وأبناء هذا الشعب لقنوا دولة الاحتلال درساً في جبال كردستان، وألحقوا بها الهزيمة تلو الأخرى".

"قفزة ١٥ آب جاءت في وقت كان فيه الشعب الكردي يباد"

ومن جانبها باركت الرئيسة المشتركة لاتحاد مثقفي مقاطعة كوباني فلك يوسف هذا اليوم على القائد عبد الله أوجلان. وأكدت فلك أن "قفزة ١٥ آب جاءت في وقت كان فيه الشعب الكردي يباد سواء داخل السجون أو خارجها، ولكن ظهر هؤلاء الأبطال، وصرخوا بأعلى صوتهم لن تستطيعوا إبادتنا".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدمت فرقتا "بوطان"، و"كولاف" التابعتان لمركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني عرضاً فنياً غنائياً، لينتهي الحفل بعده بعقد الدبكات الشعبية من قبل الأهالي.

الدرباسية

وفي ناحية الدرباسية بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم القى الرئيس المشترك لمجلس ناحية الدرباسية رستم بكر كلمة بارك بارك الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 آب على جميع مكونات شمال وشرق سوريا وقال:" علينا الاستمرار على نهج الشهيد عكيد والانتفاض معا في وجه دولة الاحتلال التركي".

وأضاف:" جميع مكونات شمال وشرق سوريا يقاومون في وجه الاحتلال التركي وضحوا بأبنائهم من اجل سلامة بلادهم والحفاظ على وحدة أراضيهم، ومن خلال وحدتهم سنفشل جميع المخططات التي تحاك ضد أبناء المنطقة. والحفاظ على مكتسبات الشهداء".

كما ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة ديانا عبدلله كلمة قالت فيها:" من الشهيد عكيد حتى المناضلة افستا وأرين كوباني يواصل الشعب الكردي نضاله، ومقاومته ضد الاحتلال التركي. الذي يحاول دائما ابادة الشعب الكردي".

واكدت ديانا عبدلله:" ان مقاومة الشعب الكردي على نهج الشهيد عكيد اثبتت للأعداء وللعالم اجمع أننا اصحاب ارض وقضية ولن يستطيع المحتلين إبادتنا".

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية قدمها فنانو مركز الثقافة والفن في الناحية ، لتنتهي الاحتفالية بالرقصات الشعبية على وقع الأغاني الثورية.

تل تمر

أحيا المئات من أهالي ناحية تل تمر الذكرى الـ 38 لقفزة الـ15 من آب.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، وسط الساحة المزينة بصور الشهداء وصور القائد آوجلان، تلاها كلمة باسم الإدارة الذاتية ألقاها محمد سعيد شيخموس.

ورحب شيخموس في بداية حديثه بالحضور وقال إن" الـ 15 من آب تاريخ مهم للشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط كما أنها نقطة تحول في تاريخ الشعب الكردي، فكيف كانوا شعوب المنطقة قبل الـ 15 من آب وإلى أين وصلوا بعد الرصاصة الأولى التي أطلقت لافي وجه الاحتلال التركي.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية قدمتها عدد من الفرق الموسيقية وسط عقد حلقات من الدبكة على صدى الأغاني الثورية وترديد شعارات المقاومة حياة.

عفرين

احتفل أهالي عفرين بالذكرى السنوية لقفزة 15 آب، وذلك في مخيم العودة في ناحية شيراوا التابعة لعفرين المحتلة.

وزينت صالة المخيم بصور الشهيد عكيد وشهداء الحرية وصور القائد عبدالله أوجلان.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة نائب الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية شيراوا حنيف سيدو.

وهنأ سيدو في مستهل حديثه جميع مكونات المنطقة بمناسبة الذكرى السنوية لقفزة 15 آب، وأضاف: "نهنئ جميع المناضلين المقاومين بمناسبة قفزة 15 آب، إن ثورة روج آفا تحققت بفضل تضحيات الشهداء جيش التحرير الشعبي الكردستاني بقيادة الشهيد عكيد".

وعاهد سيدو في ختام حديثه بمواصلة النضال والمقاومة على نهج الشهداء حتى تحقيق آمالهم.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية قدمتها فرقة جياي ليولون في ناحية شيراوا، والفنان عماد بشير، وسط عقد حلقات الدبكة.

تل براك

وفي ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو شارك حضر الاحتفالية العشرات من اهالي الناحية، وذلك في ساحة مركز الثقافة والفن.

بدأت الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الاداري في المجلس العسكري لقطاع الهول وتل براك (أحمد درعان) قال فيها: انطلاقة ثورة 15 آب هي نتاج ثمار فكر وفلسفة القائد عبد الله اوجلان نحو الحرية والتخلص من الظلم وتطبيق فكر العيش المشترك".

تلاها كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في تل براك القتها الادارية وعد عليوي والتي باركت بدورها هذه المناسبة "التي اعادت روح النضال والارادة للشعوب المضطهدة.

وتخلل الحفل إلقاء قصائد ثورية من قبل الشاعر الطفل نزير محمد، تبعها تقديم العديد من الفقرات الغنائية التي قدمها المطرب الشعبي "طلب الناظر" والرقصات الشعبية التي قدمتها فرقتي الشهيدة ديلان والشهيدة سعدة. ليختتم الحفل بالرقصات والدبكات الشعبية والهتافات الثورية.

تربه سبيه

أقيم الحفل في ساحة دوار ازادي شمال شرق الناحية بمشاركة مكونات الناحية من كرد و عرب وسريان. حيث بدات الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء بعدها القت الادارية في مؤتمر ستار بشرى خليل كلمة اشارت من خلالها ان ثورة 19 تموز في شمال وشرق سوريا و التي عرفت بثورة المرأة هي امتداد لثورة 15 اب .

و باسم مجلس عوائل الشهداء القى نورالدين شاكر كلمة بارك من خلالها ذكرى قفزة 15 اب على شعوب المنطقة و نوه إلى طريق المقاومة و النضال هو الحل لردع الاحتلال التركي ووضع حد لسياسته التي يحاول من خلالها ابادة شعوب المنطقة .

بعدها قدم الفنانين فصيح حسين ودر حسين بعض الاغاني الثورية. كما عقد الأهالي حلقات الدبكة على وقع أنغام فرقة الشهيد خبات.

تل كوجر

وبهذه المناسبة نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل كوجر دوري لكرة الطائرة ومارثون جري لمسافة 3 كم شارك فيها عدد من الرياضيين.

وانطلق من مدخل ناحية تل كوجر وصولا الى حديقة القائد عبدالله اوجلان وسط المدينة.

بعد الانتهاء من المسابقات الرياضية نظم حفل جماهيري شارك فيه اهالي ناحية تل كوجر وعقدت حلقات الدبكة على انغام الاغاني الفلكلورية.

جل اغا

وفي نفس السياق احتفل اهالي ناحية جل اغا بهذه المناسبة في ساحة صالة روج التي زينت بصور و اعلام قوات سوريا الديمقراطية و مؤتمر ستار.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة الاداري في حزب الاتحاد الديمقراطي سرور الشطي، بارك في بدايتها قفزة 15 اب على جميع شعوب العالم و بين انه و بفضل تضحيات الشهداء وصلنا الى هذه المرحلة و العيش بحرية و ديمقراطية.

واكد سرور الشطي انهم ماضون على طريق النضال و المقاومة الطريق الذي يعتبرونه "الانسب للوقوف في وجه الدولة التركية ووضع حد للانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الكردي وعموم الشعوب الأخرى".

بعدها تم عرض سينفزيون لأحاديث القائد عبدالله اوجلان عن قفزة 15 اب .

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على انغام الاغاني الثورية .

ديرك

تجمع الآلاف من أهالي ناحية ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف في حديقة دجلة في مدينة ديرك لأحياء الذكرى السنوية الـ38 لقفزة . آب

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بروين يوسف كلمة قالت فيها: " إن يوم الـ 15 من آب سجل على صفحات التاريخ أن الشعب الكردي صاحب حقوق وموجود على أرضه التاريخية، وإن الشعب الكردي عرف حقيقة المؤامرات والمخططات التي تحاك ضد قضيته ونضاله التاريخي بفضل نضال وتضحيات الشهداء التي انبثقت من فوهة بندقية الشهيد عكيد".

وأشارت بروين" إن قفزة 15 آب وصلت نضال الشعب الكردي على هذه المرحلة التاريخية بفضل فكر وفلسفة قائد الامة الديمقراطية عبدالله اوجلان ووقفت في وجه جميع المحتلين الذين حاولوا القضاء على وجود شعبنا في الأجزاء الكردستانية".

وبعد الانتهاء من الكلمات قدم الفنان باران دلبهار عدداً من الأغاني الثورية، كما قدمت فرقة ألفتيريا التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن عدداً من الأغاني، وعقد الحضور على وقعها حلقات الدبكة الكردية.

قامشلو

توافد الآلاف من أهالي مدينة قامشلو، وممثلين عن الأحزاب السياسية في المدينة للاحتفال بالذكرى السنوية لقفزة 15 آب.

وزين مكان الاحتفال في ملعب هيثم كجوا بأعلام حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي إضافة إلى العشرات من اعلام الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاه كلمة عضو حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لمدينة قامشلو، صابر محمد، هنأ من خلالها قفزة15 اب "يوم الانبعاث على القائد عبد الله أوجلان، وشهداء الحرية والشرف وعائلاتهم، وأسرى الحرية، ومقاتلي الخطوط الامامية، وجميع شعوب المنطقة".

واستذكر صابر محمد، في شخصية القيادي الشهيد عكيد (معصوم قرماز)، جميع شهداء الحرية وقال: "15 أب هو يوم الانبعاث للشعب الكردي وجميع شعوب الشرق الأوسط وللبشرية جمعاء".

ونوه محمد إلى أن 15 آب أصبح أملاً ليس فقط للكرد، إنما للبشرية جمعاء، واختتم كلمته قائلا: "ليعلم الجميع أن روج آفا وشمال وشرق سوريا قد صان اليوم كرامة جميع السوريين من خلال هذا النضال وأنقذوهم من داعش".

ومن ثم هنأت ألقت عضوة اتحاد المرأة الشابة لمقاطعة قامشلو ريم ديدي، كلمة قالت فيها: "عندما يكون لدى النساء فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، من المستحيل الانحناء وقبول العبودية، لذلك تتزايد هجمات الدولة التركية المحتلة، وخاصة على النساء. لكن ليعلموا جيدا أن العديد من قاداتنا هم عكيد ومظلوم وسكينة وفيدان، ولن يقبلوا بالاحتلال ولن يخضعوا له".

وفي ختام كلمتها، وعدت ريم بأنهم كشباب قادوا صورة روج آفا، فإن السنة الـ 39 من قفزة 15 آب ستكون سنة انتصار الشعب الكردي وهزيمة الاحتلال وسنة تحرير القائد عبدالله اوجلان من سجن إيمرالي.

وتخللت الاحتفالية تقديم فقرات فنية وعقد حلقات الدبكة.

الحسكة



تجمع مساء اليوم المئات من اهالي مدينة الحسكة، واعضاء الإدارة الذاتية، والمؤسسات المدنية والعسكرية في ساحة شهداء السريان بحي الناصرة لإحياء الذكرى السنوية الـ 38 لقفزة 15 اب.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة عضو الهيئة الرئاسة لحزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى احمد هنأ فيها، قفزة 15 اب على عموم شعوب الشرق الاوسط وشعوب شمال وشرق سوريا خاصة والقائد عبد الله اوجلان.

وأضاف أحمد " مهما كانت لدولة الاحتلال التركية اسلحة ثقيلة ومتطور فلن يضعف ذلك من ارادتنا ومقاومتنا التي نستمدها من المناضل عكيد حتى اليوم، بفضل ايديلوجية القائد عبد الله اوجلان ومقاومة الشهداء في المقدمة سننتصر".

كما انضمت الشبيبة الثورية الى الاحتفالية حاملين المشاعل.

وتخللت الاحتفالية تقديم قصائد شعرية من قبل الشاعر فرهاد مردي، بالإضافة إلى فقرات فنية قدمتها فرقة تولهدان التابعة لمركز الثقافة والفن في مدينة الحسكة، وسط عقد حلقات الدبكة على وقع الاغاني الثورية.

وانتهت الاحتفالية بعرض سنفزيون عن نضال ومقاومة المناضل عكيد ومقاومة الكريلا ضد الاحتلال التركي في جبال الحرية .

(كروب/ك)

ANHA