أهالي شمال وشرق سوريا يبدؤون عيدهم بزيارة أضرحة الشهداء

بدأت عشرات المساجد في مناطق شمال وشرق سوريا مع شروق الشمس بتكبيرات عيد الفطر، فيما توافدت جموع المصلين إلى المساجد لأداء صلاة العيد، وخلال خطبة العيد أكد أئمة المساجد على ضرورة التكاتف والتعاضد من اجل حماية المنطقة، والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل تضحيات الشهداء، داعين ان يسود الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع سوريا، والتصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يحاولون احتلال المزيد من الأراضي السورية.

إلى جانب ذلك توافد أهالي شمال وشرق سوريا منذ ساعات الفجر الأولى من صبحية عيد الفطر، إلى مزارات الشهداء في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، وكان في استقبال الزوار مقاتلي وقادة قوات سوريا الديمقراطية، ومجالس عوائل الشهداء.

في المزارات تبادل الأهالي تهاني العيد، ووضعوا أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء، وقرؤوا الفاتحة، كما وزعوا الحلوى على بعضهم البعض.

ANHA