أهالي شمال وشرق سوريا وحلب يستذكرون شهداء حلبجة

ويصادف اليوم الذكرى الـ 33 لمجزرة حلبجة التي راح ضحيتها أكثر من 5 آلاف شخص، وإصابة 10 آلاف بجروح نتيجة القصف الكيماوي الذي قام به رئيس النظام العراقي الأسبق صدام حسين.

واستذكارًا لأرواح شهداء المجزرة وقف أهالي شمال وشرق سوريا وحلب 5 دقائق، خلال تجمعات في الشوارع الرئيسة والمرافق العامة.

حلب

هذا ووقف أهالي القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بالقرب من سوق الألبسة، أما القسم الغربي منه فوقفوا أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية، وفي حي الأشرفية أمام مجلس الحي، ليرددوا بعدها الشعارات التي تحيّي الشهداء.

ومن جانبها، استذكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء، فيدان حسين، شهداء مجزرة حلبجة، وقالت: "منذ التاريخ وأعداء الكرد يعملون جاهدين على إبادة الكرد، ففي مثل هذا اليوم ارتكب الاحتلال التركي مجزرة بحق المدنيين العزل في حي المحمودية بمدينة عفرين استكمالًا لسياسة الإبادة بحقنا".

الشهباء

فيما وقف أهالي إقليم عفرين في نواحي وقرى مقاطعة الشهباء، خمسة دقائق استذكارًا لأروح شهداء المجزرة.

قامشلو

وفي مدينة قامشلو تجمّع الأهالي أمام دوار أوصمان صبري، وقاموا بإيقاف حركة السير ووقفوا إكرامًا وإجلالًا لشهداء حلبجة.

ديرك

بينما تجمّع الأهالي في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو في السوق المركزي للوقوف خمس دقائق صمت على أرواح شهداء المجزرة.

بعدها تحدث الرئيس المشترك لمجلس ناحية ديرك محمد عبد الرحيم، وقال: "نستذكر في شخص شهداء حلبجة جميع شهداء الحرية، وندين ونستنكر المجازر التي ارتكبت بحق شعبنا في أنفال وروبسكي وحلبجة وغيرها من المجازر".

وأضاف عبد الرحيم: "إن العدو يتبع سياسة التصفية والإنهاء بحق الشعب الكردي وشعوب المنطقة، إلا أن شعبنا صعّد من وتيرة نضاله ضد الذهنية الفاشية القائمة على معاداة الشعوب".

كما تطرق عبد الرحيم إلى ما نشرته وسائل الإعلام التركية عن صحة القائد عبدالله أوجلان، وقال: "منذ أمس انتشرت على وسائل إعلام الاحتلال التركي أخبار حول الوضع الصحي للقائد عبدالله أوجلان، ولم نعلم ماذا يجري في سجن إمرالي"، مضيفًا أن العزلة المفروضة على القائد تعني عزل الإنسانية والشعوب التواقة إلى الحرية".

وأوضح أن "الدولة التركية معنية بالوضع الصحي للقائد عبدالله اوجلان"، مشددًا على أن "القائد أوجلان خط أحمر بالنسبة للشعب الكردي والشعوب المطالبة بالحرية".

وانتهى التجمّع وسط الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبدالله أوجلان.

(كروب/ س ر)

ANHA