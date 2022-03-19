أهالي ريف كوباني الغربي يوقدون شعلة نوروز

حضر الاحتفالية التي أقيمت في مدرسة قرية عوينة التابعة لناحية قناية الواقعة غرب مدينة كوباني 35 كيلو متراً، أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات واتحاد المرأة الشابة في الإقليم وعشرات الأهالي من ناحية قناية والمجالس التابعة لها.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء الناطقة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات هبون محمد كلمة، باركت فيها عيد نوروز على القائد عبد الله أوجلان وعموم الشعب الكردي، وقالت: "يوم نوروز ليس كباقي الأيام، فهذا اليوم جاء بدماء الشهداء، لذلك يجب أن نقدسه ونجدد إيقاد شعلة الحرية كل عام".

بعدها قامت أخت الشهيد نورس كوباني بإشعال شعلة نوروز، لتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الشعبية والثورية.

(م أ/ج)

ANHA