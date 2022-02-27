أهالي ريف دير الزور يقدمون واجب العزاء لذوي 3 شهداء

وحضر مراسم العزاء وجهاء وشيوخ العشائر وممثلون عن المجالس المحلية من أبو حردوب حتى الباغوز وممثلون عن حزب سوريا المستقبل وعوائل الشهداء والشبيبة ومجلس المنطقة الشرقية والمجلس العسكري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء وألقى بعدها صلاح السلمان كلمة باسم المجالس المحلية في المنطقة الشرقية قدم فيها العزاء لذوي الشهداء، مؤكداً أنه بفضل تضحيات الشهداء تعيش شعوب المنطقة بحرية وسلام، وعاهد على السير على نهج الشهداء حتى تحقيق كافة الأهداف التي ضحوا بحياتهم في سبيلها.

ومن ثم قدم المتحدث باسم مجمع هجين التربوي صالح السالم، العزاء لذوي الشهداء ورفاقهم في السلاح، داعياً إلى الوفاء لتضحيات الشهداء عبر حماية وتطوير المنطقة من كافة النواحي وخاصة التعليمية وإيلاء الاهتمام لأولاد الشهداء وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

يذكر أن الشهداء الثلاثة الذين أقيمت لهم مراسم العزاء هم كل من: "الشهيد جميل عايد الهشيم الاسم الحركي يزن مركده، الشهيد هشام خلف الحسين الاسم الحركي صديق من مركده، والشهيد تيسير أحمد الخلف الاسم الحركي جانو من الشدادي".

هذا وستستمر مراسم العزاء مدة 3 أيام.

(ث ع/ل)

ANHA