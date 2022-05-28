أهالي ريف دير الزور يخرجون في مظاهرة للتنديد بهجمات الاحتلال التركي

وشاركت في المظاهرة عضوات تجمع نساء زنوبيا وحركة الشبيبة الثورية وأهالي بلدة أبو خشب وقاطنو مخيم أبو خشب، رافعين يافطات كتب عليها "بروح مقاومة الشعوب الحرة سندحر الاحتلال والخونة".

وتجول المتظاهرون داخل مخيم أبو خشب وتوقفوا عند القطاع الثالث في المخيم للإدلاء ببيان إلى الرأي العام ألقي من قبل الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا في مخيم أبو خشب، زهرة التاية.

جاء فيه: "ندين ونستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية ونقول إنه مؤامرة دولية".

وتابع البيان "ما يحدث اليوم في شمال وشرق سوريا من هجمات وحشية من قبل الاحتلال التركي وبكافة أنواع الأسلحة المحرمة ونشر العداء والخوف وترهيب سكان تلك المنطقة الآمنة، هدفه تأجيج الأزمة السورية وإشعال فتيل الحرب وتهجير سكانها وفرض التقسيم الثقافي والمجتمعي داخل الأراضي السورية".

أشار البيان "فاليوم في عفرين والشهباء وتل أبيض وسري كانيه ينشئ الاحتلال التركي المستوطنات للشعب السوري بحجة اللجوء للاستيلاء على الأراضي السورية وصهر اللغة والهوية السورية".

شدد البيان "نحن النازحون في مخيم أبو خشب ندين ونستنكر جميع الهجمات على أراضي شمال وشرق سوريا"

(ع ع )

ANHA