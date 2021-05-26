أهالي ريف دير الزور الشرقي يستذكرون شهداء شهر أيار

هذا نظم مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار 6 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء، في بلدة أبو حمام في ريف دير الزور الشرقي.

وبدأت المراسم التي حضرها ذوو الشهداء وقادة عسكريين وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية، بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، وألقيت خلالها عدة كلمات، منها كلمة باسم القوات العسكرية، ألقاها شملان الشملان الذي بيّن أن "التضحيات الجسام التي قدمها الشهداء فداء لهذه الأرض ولتحريرها من رجس الإرهاب، زادت من العزيمة والقوة لمن تبعهم على الطريق نفسه"، مؤكدًا أنها ستكون مشعل نور يهتدي بها كل تواق إلى الحرية.

ومن جانبه، نوّه رئيس مجلس الفرات، عبد الرحمن الدغيفج، إلى أهمية نضال الشهداء من أجل الحرية، موضحًا أنهم "مَن صنعوا السلام وبفضلهم حل الأمان في بلادنا".

والشهداء الذين تم استذكارهم: "عبد السلام الحماده، عمار الشملان، عبد الرحمن إبراهيم الحسن، فادي علي العيفان، خليل العمير، عبد الرزاق العمير".

واختتمت المراسم بإشعال الشموع أمام صور الشهداء من قبل ذويهم بمشاركة الحضور.

(ث ع/ س ر)

ANHA