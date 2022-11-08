أهالي ريف دير الزور الغربي يطالبون بتوفير جهاز المنفسة الرئوية في مشفى الكسرة

يفتقر مشفى الكسرة العام بريف دير الزور الغربي لجهاز المنفسة الرئوية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة، حيث يُجبر أهالي ريف دير الزور الغربي بأخذ أطفالهم المرضى إلى المشافي الخاصة في مدينة الرقة، وتصل تكلفة الليلة الواحدة إلى 350 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى تكاليف السفر صوب المدينة.

ويضم مشفى الكسرة العام، العديد من الأقسام أهمها، قسم الحواضن وتوجد فيه 8 حواضن تقدم الرعاية الصحية بشكل مجاني للأطفال حديثي الولادة.

الموطن بندر السالم من أهالي ريف دير الزور الغربي، أشاد بدور الكادر الصحي المشرف في مشفى الكسرة على قسم الحواضن "الرعاية الصحية داخل القسم جيدة جداً، مضيفاً "يجب توفير جهاز المنفسة الرئوية في جميع المشافي بدير الزور".

وأوضح السالم "لا يوجد هذا الجهاز في المشفى، فيضطر الأهالي للذهاب إلى مدينة الرقة كونه موجود في المشافي الخاصة والتكلفة باهظة جداً، حيث تصل التكلفة إلى 350 ألف ل. س

وطالب السالم "الجهات المعنية بتوسيع قسم الحواضن وتوفير حواضن أكثر".

وأكد السالم في ختام حديثه "أحياناً يأتي من الريف الشرقي أطفال بحاجة إلى حواضن، مما يسبب في أزمة على الحواضن".

الممرض في مشفى الكسرة العام، حسين علاوي قال "نقدم الخدمات الطبية للأطفال في قسم الحواضن من أدوية و سيرومات، وتقديم وجبات إرضاع لهم، بإشراف ومراقبة من قبل أطباء مختصين".

وبيّن علاوي " المشفى بحاجة ماسة لتوسيع قسم الحواضن وزيادة عدد أجهزة الحواضن؛ لأننا نعاني من ضغط في بعض الأحيان ولا يكون بوسعنا استقبال كافة الحالات، لذا نحولها إلى مدن ثانية، وهذا الأمر يسبب أزمة ومعاناة للأهالي في ريف دير الزور الغربي".

(خ)

ANHA