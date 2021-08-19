أهالي ريف الرقة والحسكة يدعون لمحاسبة تركية ويعلنون وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية

وتجمع أهالي ريف الرقة الشرقي وسط بلدة الكرامة حاملين يافطات تندد بهجمات الاحتلال التركي على أهالي شنكال وجرائمها في المناطق السورية المحتلة.

وتوجه الأهالي صوب المجلس العام للريف الشرقي وسط بلدة الكرامة مرددين شعارات تطالب دولة الاحتلال التركي بالخروج من الأراضي السورية، وأخرى تطالب بمحاسبتها ومرتزقتها على جرائمهم.

ولدى الوصول إلى مركز المجلس العام وقف المشاركون في المظاهرة دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها بيان ألقي باسم أهالي ريف الرقة الشرقي، قرئ من قبل الرئيس المشترك لبلدية الكرامة، فيصل البيرم.

وأدان البيان الاحتلال التركي للأراضي السورية والصمت الدولي حياله، مبيّناً أن "دولة الاحتلال التركي تظهر كافة الأساليب الوحشية تجاه شعبنا وترتكب المجازر بحق الشعوب دون حسيب أو رقيب وعلى مرأى العين".

وأشار البيان إلى أن حملة الإبادة التي يتعرض لها أهالي شنكال، كما لفت البيان إلى فظائع جرائم الاحتلال ومرتزقته في عفرين من "خطف وابتزاز وتشريد، ولكننا وبالرغم من كل ذلك سننتصر وسنقاوم لأن هذه الأرض هي للسوريين أجمع وسوريا حرة وموحدة أرضاً وشعباً يجمعنا التاريخ الواحد ووحدة الدم".

وأكد البيان "سنبذل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سوريا حرة ديمقراطية تعددية وسنحافظ على وحدة الأراضي السورية أرضاً وشعباً وتاريخاً".

واختتم البيان مطالباً منظمات حقوق الإنسان "بالوقوف على مسؤولياتها ومحاسبة دولة الاحتلال التركي على جرائمها وممارساتها الإرهابية في المناطق المحتلة".

الشدادي

وخرج اهالي الريف الجنوبي للحسكة في تظاهرة حاشدة في ناحية الشدادي استنكاراً للهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا مؤكدين دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية ، حيث خرجت المظاهرة من ساحة الحرية وجابت أحياء الناحية وسط رفع اليافطات التي تندد بالصمت الدولي وتؤكد تضامن شعوب المنطقة مع بعضها .

وخلال التظاهرة أكد الاداري في حزب الاتحاد الديمقراطي مهيدي الدغيم استنكار شعوب المنطقة للهجمات التركية على شنكال وشمال وشرق سوريا . لافتاً أن الدولة التركية الفاشية تريد زعزعة أمن واستقرار المنطقة التي نالت حريتها بدماء شهداءها.

وفي كلمة باسم مؤتمر ستار قالت العضوة رهف العلي :" الهدف من هذه الجرائم والقصف المستمر هو ترويع الأهالي الآمنين في مناطقهم ومنازلهم وبهدف فرض سياستهم الاستعمارية المتعطشة للدماء".

ونوه الأمين للعام لحزب التطوير والتغيير الديمقراطي الوطني ابراهيم الخليل أن الانتهاكات التي يقوم بها اردوغان تتعارض مع كافة المواثيق الدولية التي من شأنها حفظ الجوار.

وتابع :"نحن من هنا نشد على ايدي أبناءنا في قوات سوريا الديمقراطية والتي حاربت الإرهاب بالنيابة عن العالم ونعول عليهم في حماية أهلهم والوقوف بخطوط الجبهات لمنع أي تقدم من قبل دولة الاحتلال ومرتزقتها باتجاه اراضين.

وناشد الخليل مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي لوقف مثل هذه الجرائم التي باتت ترتكب كل حين وآخر بقصد الابادة والتهجير .

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي المقاومة وتمجد الشهادة والشهيد.

(خ ج/س ر)

ANHA