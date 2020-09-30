أهالي ريف الرقة الغربي ينددون باستمرار الجرائم التركية

التظاهرة انطلقت في بلدية السلحبية غرب مدينة الرقة وشارك فيها العشرات من أهالي السلحبية والقرى المحيطة بها إلى جانب أعضاء اللجان المدنية والأحزاب السياسية، حيث جابت شوارع البلدة هاتفين بالشعارات التي تطالب بإنهاء الاحتلال التركي ومحاكمة الجناة على ما اقترفوه من جرائم في المناطق المحتلة.

وبعدها تجمع المتظاهرون وسط البلدة حيث وقفوا دقيقة صمت على أرواح الشهداء ليلقي الرئيس المشترك لمجلس الشعب في بلدة تشرين عبد اللطيف الحمد كلمة ندد فيها بالانتهاكات المستمرة بحق شعوب المناطق المحتلة ويمارس بحقهم من أعمال قتل واغتصاب وابتزاز، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فاعلة والخروج عن صمته إزاء ما يحدث.

كما أشار العضو في حزب سورية المستقبل غانم الجمعة الى المشروع الذي تسعى إليه تركيا في تقسيم سوريا وتغيير ديمغرافية المناطق المحتلة أمام أنظار العالم أجمع.

وأكدت الكلمات أن شعوب شمال وشرق سورية تقف صفاً واحداً في وجه المشاريع والسياسات التركية، ولن تقف مكتوفة الأيدي حيال جرائم تركيا ومرتزقتها، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل واتخاذ خطوات فاعلة وإنهاء الاحتلال.

(أع-ع خ/ م)

ANHA