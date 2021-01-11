أهالي ريف الرقة الغربي.. هجوم الاحتلال التركي على عين عيسى يستهدف حريتنا وأمننا

تستمر دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها بهجماتها على ناحية عين عيسى في ظل صمت المجتمع الدولي بشكل عام، وتخاذل الضامن الروسي بوقف إطلاق النار في المنطقة بشكل خاص.

والتقت وكالتنا مع عددًا من أهالي قرية الرشيد خلال مشاركتهم في وقفة احتجاجية في القرية، حيث استنكروا من خلالها التدخل التركي في ناحية عين عيسى.

الأهالي أكدوا رفضهم العدوان الذي يشنه الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية عين عيسى، وأشادوا بدور مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية في الدفاع عن أراضي شمال وشرق سوريا.

المواطن سلوم السالم من أهالي قرية الرشيد قال "نحن أهالي ريف الرقة الغربي نستنكر هجمات الاحتلال التركي على مناطقنا" وأضاف "أي هجوم على عين عيسى هو هجوم على كافة مناطق وشعوب شمال وشرق سوريا".

وأضاف سلوم السالم "الآن نحن نعيش بأمن وأمان بعد ما حررتنا قوات سوريا الديمقراطية من إرهاب داعش، واليوم تحاول دولة الاحتلال التركي ضرب هذا الاستقرار".

المواطن محمد العثمان قال "نحن أهالي قرية الرشيد وكافة أهالي الرقة نرفض العدوان السافر على مناطقنا، إن تركيا تريد احتلال هذه المنطقة لإحياء أمجاد الدولة العثمانية وأضاف "عين عيسى هي "أم" هذه المنطقة، ولن نقبل احتلالها من قبل تركيا ومرتزقتها".

أما المواطنة فاطمة الأحمد فقالت: "جئنا اليوم لنشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية، ونؤكد رفضنا لهجمات الاحتلال التركي على أرضنا في الشمال السوري بشكل عام وعين عيسى بشكل خاص".

وأشادت فاطمة الأحمد بدور مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية الذين يقاومون في الجبهات، وأضافت "أقول لأبنائنا الذين يقاتلون على جبهات القتال إننا نقف معكم، ونحييكم على صمودكم، ونحن اليوم نقف هنا لنقول كلنا فداء لأرضنا".

وأضافت فاطمة الأحمد "نساء ورجال قرية الرشيد جميعنا نرفض هذا الاعتداء السافر على مناطقنا ونحيي أبناءنا وبناتنا على خطوط الجبهات الذين يقفون في وجه الاحتلال لحماية أرضنا وعرضنا من مرتزقة الاحتلال التركي".

واختتمت فاطمة الأحمد حديثها بالقول "نحن النساء السوريات سنفدي أرضنا بدمائنا ودماء أبنائنا، ولن نقف مكتوفات الأيدي أمام هذه الهجمات التي لا تمت للإنسانية بأي صلة".

(آ س)

ANHA