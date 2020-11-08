أهالي روج افا للبرزاني: لا تقع في فخّ الأعداء

نظّم أهالي روج آفا وقفة احتجاجية، اليوم، أمام كراج الصناعة في مدينة قامشلو، لشجب التحركات الأخيرة للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة بهدينان، وحشد قواته هناك بهدف عرقلة قوات الدفاع الشعبي التي تتصدى لهجمات الاحتلال التركي العنيفة على باشور كردستان منذ 16 حزيران الماضي.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية صور الشهداء، ولافتة كُتب عليها باللغة الكردية "لا تقع في فخ الأعداء ولا تُرِق دم الإخوة"، في إشارة إلى التصريح الأخير الذي أدلى به رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البرزاني، والذي كشف عن نيته في إعلان الحرب ضد قوات الدفاع الشعبي.

'الموت للخونة'

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بالمواقف التي تصب مصلحة أعداء الشعب الكردي ووصفوها "بالخيانة"، وقالوا "الموت للخونة"، وأكدوا أن تصريحات البرزاني الأخيرة هي لخدمة أجندات الدولة التركية التي تسعى إلى القضاء على الشعب الكردي.

إزديخان علي إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، أوضحت: "نُظّم هذا الاحتجاج للتنديد بمواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني التي تخدم أعداء الشعب الكردي، وندعو الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسعى إلى إشعال فتيل حرب داخلية لترك خط الخيانة"، وقالت: "منذ التسعينات وعائلة البرزاني وضعت يدها في يد الدولة التركية التي تعادي الشعب الكردي، وعلى الشعب الكردي الوقوف في وجه هذه العائلة".

وشدد أحمد حاج محمد على ضرورة عدم التعاون مع الأعداء، وبيّن أن الذي يضع يده في يد الأعداء يخون شعبه، وقال: "نقف في وجه كل من يحاول إشعال فتيل حرب داخلية".

وتحدث خلال الوقفة الاحتجاجية باسم المحتجين عبد الواحد موسى، وقال: "لعن الله كل من يساعد الأعداء في قتل أبناء جلدته، ولعن الله كل من يحاول إشعال فتيل حرب داخلية".

وبيّن عبد الواحد موسى أن القوى التي جزّأت كردستان من المستحيل أن تدعم أي طرف كردي، وعلى الشعب الكردي إدراك ذلك جيدًا.

(ه ع/ أ ب)

ANHA