أهالي قرية صيدا: الضامن الروسي غدر بنا

وتعرض أهالي قرية صيدا والمعلق الواقعتين في ريف ناحية عين عيسى على خطوط التماس مع العدو التركي واللتين ضمنت الدولة الروسية عودة أهلها إلى قراهم للنيران المباشرة من قبل المحتل التركي ومرتزقته.

وروت خود محمد الحمد من أهالي قرية صيدا لمراسل وكالة أنباء هاوار ما حصل لهم أثناء توجههم إلى القرية قائلةً: "صعدنا إلى السيارات في تمام الساعة 12 ظهراً من يوم الجمعة من أمام القاعدة الروسية في عين عيسى، وتقدمتنا سيارات تابعة للضامن الروسي واتجهنا صوب القرية لكن توقفت السيارات الروسية عند الطريق الدولي ولم تكمل مسيرها".

وأردفت "لحقنا نحن بسيارة يستقلها اثنان لا أعرف من هم، ومن ثم بدأ المحتل التركي يستهدف القرية بالقذائف وقد تم استهداف موكب سياراتنا بالرصاص بشكل مباشر وعدنا أدراجنا، عرفنا بعدها أن هذه خدعة من الضامن الروسي الذي غدر بنا وتركنا لنواجه مصيرنا أمام رصاص المحتل".

وفي ذات السياق قالت زغيرة الخليل بأن "كافة الدول أصبحت تتاجر بدم الشعب السوري"، مستشهدةً بما حدث لهم أثناء توجههم إلى قريتهم "صيدا" إذ قالت: "فرحنا بعودتنا إلى قريتنا ولكن لم تكتمل الفرحة، لم نكن نعلم بأن الضامن الروسي كان يتاجر بنا وأرسلنا لنلقى حتفنا".

هذا واستطاعت قوات سوريا الديمقراطية من صد محاولة التسلل التي قام بها المحتل التركي ومرتزقته إلى قرية صيدا في اليومين الماضيين بهدف السيطرة على الطريق الدولي m4، فيما استشهد طفل وجرح 4 مدنيين من قرية الحدريات التابعة لناحية عين عيسى أثناء القصف العشوائي من قبل المحتل التركي على أطراف الناحية وريفها.

(ج)

ANHA