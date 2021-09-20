أهالي قرية عرب حسن: صامدون رغم قصف الاحتلال التركي

ويتعرض ريف مدينة منبج الآهل بالسكان لقصف مكثف بالأسلحة الثقيلة، مصدره القواعد التركية في المناطق المحتلة، إذ يصعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قصفهم للقرى الآهلة على خط التماس في منبج، بشكل شبه يومي، مما يعرضهم للاستهداف المباشر، ويلحق الأضرار بممتلكاتهم وماشيتهم ومصادر رزقهم، فيما يؤكد أهالي هذه القرى صمودهم في وجه هذه الهجمات، مشددين على أنهم لن يتركوا أرضهم.

وعن هذا الموضوع، قالت زهرة المحمد، من أهالي قرية عرب حسن شمال غرب منبج والواقعة على نهر الساجور، الخط الفاصل بين قوات مجلس منبج العسكري ومرتزقة تركيا، بأن "قصف الاحتلال التركي ينهال علينا ليل نهار وبشكل عشوائي".

'لن أترك منزلي'

وأضافت: "إن أوقات القصف تكون في ساعات الليل المتأخرة وساعات الصباح الباكر، والخوف يسيطر على المكان من كل حدب وصوب من كثرة القذائف". لكنها أكدت بأنها لن تترك منزلها للمرتزقة وللاحتلال التركي، وستمكث فيه حتى آخر رمق من حياتها، مبيّنة أنها لا تخشى قذائفهم.

وفي سياق حديثها، أشارت زهرة محمد، إلى بضعة أغنام كانت ترعاهم وكانوا مصدراً لرزقها، لكن القصف التركي تسبب بنفوق أغنامها جراء قذيفة سقطت بينهم.

'أرضي باتت بوراً في وقت أنا بأشدّ الحاجة إلى زراعتها'

وأردفت بأن لديها أرض زراعية واقعة على الطرف الآخر للجبهة، إلا أنها لا تستطيع زراعتها خوفاً من المرتزقة وقصف الاحتلال التركي، لذلك أصبحت الأرض بوراً دون زراعة، في وقت هي بأشد الحاجة إلى زراعة الأرض وحصادها.

مبيّنة أنها ليست الوحيدة غير القادرة على زراعة أرضها، بل جيرانها جميعاً لم يزرعوا أراضيهم منذ الاحتلال التركي للمنطقة، إذ تحولت أراضيهم إلى مسرح للمرتزقة والمحتل التركي.

واختتمت زهرة محمد حديثها مشددة على أن قوات مجلس منبج العسكري تحميهم من الاحتلال التركي ومرتزقته، وتتصدى لأي اعتداء يستهدفهم على طول خط الجبهة ليل نهار.

'قصف الاحتلال لن يبعدنا عن الدراسة'

أما الطفل خالد خميس، من أطفال قرية عرب حسن، قال بأن قصف الاحتلال التركي طال مدرستهم لعدة مرات، وتسبّب ذلك في انقطاعهم عن المدرسة لفترات.

وأشار خالد، أنهم يرتادون المدرسة حالياً، مؤكداً على أن قصف الاحتلال التركي لن يستطيع إيقافهم عن إكمال دراستهم.

(س ر)

ANHA