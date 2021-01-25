أهالي قرى عين عيسى لقسد: نحن معكم قلباً وقالباً

أوضح القيادي في مجلس الرقة العسكري زنار حمي في الاجتماع بأنهم كقوات سوريا الديمقراطية موجودون للدفاع عن الشعب والأرض.

وقال زنار حمي:" تعلمون بأننا كقوات سوريا الديمقراطية ومناطق شمال وشرق سوريا نتعرض للهجمات من قبل أردوغان ومرتزقته. لذلك أردنا أن نجتمع مع أهالي قرية فاطسة وأبناء شعبنا للتعرف على أوضاعكم وآرائكم حول الهجمات التي يشنها الاحتلال التركي والمرتزقة المأجورين التابعين له ".

وتحدث أهالي قرية فاطسة في الاجتماع وأكدوا بأنهم يقفون إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية بأرواحهم وأجسادهم وقالوا:" نحن وإياكم واحد وسنبقى إلى جانب بعضنا. نحن كأهالي القرية ليست لدينا أي مشكلة وعند حدوث أي هجوم نحن أيضاً سنحمل السلاح وسنقاوم. منذ عدة أيام انقطعت المياه ومحطة المياه تقع في خط الجبهة الأول. فقط نريد أن يتم إصلاح الأمر وتصل المياه لعين عيسى وقراها".

ولفت الأهالي إلى صمت القوى الدولية والرأي العام، وقالوا:" نناشد روسيا والقوى المسؤولة بأن تحمي هذه المناطق". وأوضحوا بأن معاناتهم الأساسية هي عدم وجود مياه الشرب لديهم، وطالبوا القوى الدولية بالوقوف أمام هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. وتابعوا:" القوى الدولية كروسيا وأمريكا أتت إلى المنطقة مدعية أنها جاءت لمنع الهجمات وحدوث أي مجازر بحق الشعب، ولكنها جميعاً وقفت أمام الهجمات موقف المتفرج والتزمت الصمت. تخلوا عن موقفكم هذا. ونأمل أن تنتهي هذه الحرب وننعم بالسلام".

(م م)

ANHA