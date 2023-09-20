أهالي قامشلو: سنقاوم بعزيمة وإصرار لحماية مكتسبات الشهداء

توافد، اليوم، المئات من أهالي قامشلو وأعضاء وعضوات المجالس المدنية والخدمية ومجلس عوائل الشهداء وأعضاء وعضوات قوى الأمن الداخلي إلى خيمة عزاء الشهيدين، الرائد الشرف في قوى الأمن الداخلي أيمن جولي الذي استشهد في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي في 17 أيلول الجاري، والمقاتل في قوات الحماية الذاتية جمعة داوود الذي استشهد إثر أزمة قلبية أثناء قيامه بواجبه في 12 أيلول؛ لتقديم واجب العزاء لذويهما، وذلك أمام مزار الشهيد دليل صاروخان في مدينة قامشلو.

وبدأت مراسم تقديم واجب العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة مجلس عوائل الشهداء، فاطمة جاسم كلمة عزت فيها ذوي الشهيدين، وقالت: "الشهداء قادتنا المعنويون لأنهم ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية شعبهم وأرضهم من المتربصين بها".

كما ألقى عضو قوى الأمن الداخلي شيخ حسان كلمة قال فيها: "حرية الأوطان تتحقق بالتضحيات وأن مقاومتنا مستمرة في سبيل الوصول إلى الحرية والنصر وأكد أن "من يؤمن بعدالة قضيته لن ينهزم".

من جانبه، عزّى الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية محمد زيدان، ذوي الشهيدين وقال: "ننحني إجلالاً أمام عظمة الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل حماية مكتسبات ثورتنا".

وشدد "سنواصل درب الشهداء لإفشال جميع مخططات المتآمرين على مشروعنا الديمقراطي".

بدورها، ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار هيفي سليمان، كلمة أكدت فيها: "سنقاوم ونضحي في سبيل تحقيق أهدافنا مهما حاولوا استهدافنا ولن نرضخ لسياساتهم وسنواصل مقاومتنا متسلحين بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقتي الشهيدين أيمن جولي وجمعة داوود وتسليمها إلى ذويهما وسط زغاريد الأمهات وترديد "الشهداء خالدون".

(ب ش/ف)

ANHA