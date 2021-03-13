أهالي قامشلو: نطالب بحرية القائد عبدالله أوجلان

في الوقت الذي تواصل فيه سلطات الاحتلال التركي احتجاز القائد عبدالله أوجلان وتشديد العزلة على سجن إمرالي منذ 22 عامًا أعلن المعتقلون السياسيون في سجون الدولة التركية الإضراب عن الطعام مطالبين برفع العزلة وحرية القائد عبد الله أوجلان.

عدد من أهالي مدينة قامشلو طالبوا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته بما يضمن رفع العزلة وتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان.

المواطن محمد علي، من أهالي الحي الغربي في مدينة قامشلو، قال: "إن الشعب الكردي سيواصل نضاله وسيتواجد في الساحات والميادين طالما القائد عبد الله أوجلان محتجز في السجن"، وقال أيضًا: "العزلة المفروضة على القائد منافية للحقوق والقوانين. القائد أوجلان يواصل المقاومة رغم ظروف العزلة منذ 22 عامًا في سجن إمرالي، وبدون تحقيق الحرية الجسدية له لا يمكن تحقيق الحرية، سواء بالنسبة للشعب الكردي أو بالنسبة للعالم أجمع.

القائد عبدالله أوجلان لا يعتبر قائدًا للشعب الكردي فقط، بل هو قائد الشعوب، يجب أن يتم رفع العزلة عنه في أسرع وقت".

'يجب على المجتمع الدولي الخروج عن صمته'

محمد علي نوه إلى ضرورة أن يوحد الشعب الكردي صوته ضد العزلة المفروضة على سجن إمرالي، وأضاف :"على الشعب الكردي أينما وجد أن يتصدى لهذه العزلة. وعلى الشعب الكردي ألا يبقى مكتوف الأيدي حتى يتم رفع العزلة. أنا لم أعد أثق بمنظمات حقوق الإنسان الدولية. فطالما هم يلتزمون الصمت إزاء كل هذه الانتهاكات الحقوقية، فإنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئاً في مجال حقوق الإنسان. هناك صمت عالمي إزاء العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وكذلك إزاء القمع المتصاعد في السجون".

’يحاولون عزل القائد وإبقاءه وحيداً‘

نظام نوري خليل رفض العزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبدالله أوجلان، وقال في هذا الصدد: "الشعوب تطالب بحرية القائد عبدالله أوجلان. ففي كل أصقاع العالم شهدنا تنظيم حملات تطالب بحرية القائد. لقد حاولت القوى المتآمرة عبر المؤامرة الدولية النيل من إرادة الشعب الكردي. الدولة التركية القائمة التي تسير وفق عقلية الدولة العثمانية، وكذلك الدول الداعمة لها، لا ترغب بإطلاق سراح القائد عبدالله أوجلان، إنهم يسعون إلى عزل القائد بين جدران سجن إمرالي. نحن لن نتخلى أبداً عن القائد وعن فلسفته. سوف نقاوم من أجل أفكار وفلسفة القائد".

نظام نوري خليل أشار أيضاً إلى المقاومة المتصاعدة في السجون التركية والمطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان، وقال: "على الشعب الكردي أن يساند ويلتف حول مقاومتهم. سوف نتمكن من كسر العزلة من خلال تصعيد المقاومة. يجب أن تتم تعبئة المجتمع الدولي أيضاً حول الموضوع، يجب أن تتم الاستجابة لمطالب المعتقلين".

’يجب أن يسمح للقائد بلقاء محاميه وعائلته فوراً‘

أمينة أمين قالت بدورها إن هناك صلة بين المجازر التي يرتكبها أردوغان والعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وقالت أيضاً: "ما زال القائد عبدالله أوجلان محتجزاً في ذلك السجن، وتفرض عليه عزلة مشددة. نحن نطالب بالسماح للقائد باللقاء مع محاميه وعائلته في أسرع وقت. وطالما بقي القائد محتجزاً في ظروف العزلة، فإننا كشعب نشعر بتلك العزلة. وسوف نواصل النضال ضدها. يجب على الجميع دعم ومساندة حملات الإضراب عن الطعام في السجون التركية. سوف نواصل ونصعد المقاومة والنضال في جميع الساحات والميادين من أجل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان. وسوف ندعم ونقف إلى جانب مقاومات الإضراب عن الطعام في السجون. نحن لن نكون أحراراً طالما لم تتحقق حرية القائد".

(ك)

ANHA