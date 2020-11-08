أهالي قامشلو: نحن ضد الاقتتال الكردي- الكردي

وأصدر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بيانًا شرعن فيه الاقتتال الكردي – الكردي وادّعى بأن قوات حزب العمال الكردستاني عمدت خلال فترة الحرب ضد داعش إلى احتلال بعض المناطق، وقد أغضب هذا البيان الشعب الكردي.

وعليه رصدت وكالتنا آراء أهالي مدينة قامشلو، الذين أكدوا على ضرورة الحوار الكردي – الكردي، والوحدة لمحاربة أعداء الكرد بدلًا من الاقتتال فيما بينهم.

المواطن باور عبد الكريم أشار إلى أن: "التصعيد الأخير للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة غاري يخدم مصالح الدولة التركية، وهذا يدل على أن حكومة باشور كردستان لا تملك قرارًا سياسيًّا مستقلًّا، والدليل على ذلك هو عدم قدرتها على إخراج الاحتلال التركي وقواعده من أراضي كردستان".

من جانبه، أوضح بشير تمي أن الكرد لا يريدون نشوب حرب داخلية كردية، وناشد لعدم الانجرار وراء السياسات المعادية للكرد ومنع الاقتتال الكردي-الكردي الذي يصب في مصلحة الدول المعادية للقضية الكردية ".

وأضاف بشير: "إن نشوب حرب داخلية كردية سيؤثر في الشعب الكردي عامة في أجزاء كردستان الأربعة، وفي الحزبين أيضًا، لأن قضية الشعب الكردي قضية واحدة ".

بدورها، بينّت المواطنة سامية خليل موقفها من الاقتتال الكردي-الكردي، وقالت:" نحن شعب روج آفا نأمل ألا يحدث القتال الكردي -الكردي وأن يتراجع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه في بيانه الأخير، وطالبت بتحقيق الوحدة الكردية، وضرورة التقارب بين الأطراف الكردية في ساحات المعارك.

أما المواطنة عدلة عبدو فعبّرت عن استيائها من موقف البرزاني: "على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعيد النظر في قراراته، وأن يكون مستقلًّا في إرادته، وألا يكون أداة بيد الدول المعادية، وخاصة تركيا التي تحاول خلق الفتن بين الحزبين، ودعت إلى الحوار بين الطرفين الكرديين، فنحن شعب نرفض الاقتتال الكردي-الكردي، وإن لم يتراجع الحزب الديمقراطي الكردستاني عن موقفه، فإن النتائج ستؤثر سلبًا في الأحزاب الكردية بين الطرفين، وعلى الشعب الكردستاني وكردستان عامة".

وعن مطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بخروج حزب العمال الكردستاني من أراضي باشور كردستان قالت عدلة: " إن حزب العمال الكردستاني أيضًا يمثل الشعب الكردي".

(م ح)

ANHA