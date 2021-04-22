أهالي قامشلو: لن ننجر وراء الفتن وروسيا شريكة في افتعال الفوضى

اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء يوم الثلاثاء، بعدما هاجمت الأخيرة حاجزًا لقوى الأمن الداخلي عند شارع الوحدة المحاذي لحي الطي جنوبي مدينة قامشلو.

واستنكر أهالي مدينة قامشلو ممارسات ميليشيا ما تسمى بالدفاع الوطني، مؤكدين بأن هذه الهجمات تهدف لخلق الفتنة بين مكونات المنطقة وزعزعة أمن واستقرار البلد.

المواطن عبد الباري حسين أوضح بأن : " الهدف من ممارسات ميليشيا الدفاع الوطني هو خلق الفوضى في المنطقة ونزوح الأهالي من منازلهم ليسهل لهم سرقة ممتلكات المدنيين ".

بينما قال المواطن عبد الحليم وانكي بأن هدف ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني هو خلق الفتنة بين مكونات المنطقة وبشكل خاص بين الكرد والعرب والتفرقة بينهم.

وتابع وانكي: "إن الدفاع الوطني يستمر في افتعال مثل هذه الممارسات حتى الانتهاء من فترة الانتخابات الرئاسية ذلك لكسب التأييد الشعبي".

مضيفاً بأن حكومة دمشق ملتزمة بصمتها إلى الآن لأن ميليشياتها تتخذ أوامرها منها.

وطالب عبد الحليم وانكي شعب شمال وشرق سوريا بعدم الانجرار وراء هذه السياسيات وأن يكونوا يداً واحدة للوقوف في وجه هذه السياسات ".

بينما شجب المواطن خالد زينال هذه السياسات وشدد على أن الضامن الروسي شريك في هذه الممارسات الحاصلة لنهب خيرات المنطقة ومكتسبات شمال وشرق سوريا التي تحققت بدماء الشهداء.

(م ح)

ANHA