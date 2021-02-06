أهالي قامشلو: بقاء ENKS ضمن الائتلاف خيانة للشعب الكردي

تتصاعد آراء أهالي مناطق شمال وشرق سوريا الرافضة حيال بقاء المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري، مطالبين بخروجه منه.

فعلى الرغم من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بالتعاون مع ما يسمى بـ "الائتلاف السوري" بحق الشعب الكردي في مناطق شمال وشرق سوريا بدءًا من عفرين وصولًا إلى سري كانيه وتل أبيض/ كري سبي، مازال المجلس الوطني الكردي ENKS مرتبطًا بـ "الائتلاف السوري"، الذي سيؤثر سلباً على قراراته بشأن الوحدة الكردية.

المواطنة فاطمة حسن قالت:" إن المجلس الوطني يحافظ على مكانته ضمن الائتلاف السوري على الرغم من أن الائتلاف السوري لا يولي أي أهمية لتواجد الكرد ولا يعترف بحقوقهم حيث لا يزال يصفهم بالأقليات".

وتابعت فاطمة حسن: " ونحن كأبناء شمال وشرق سوريا نطالب بخروج المجلس الوطني الكردي من الائتلاف السوري، وألا يتحالف مع أعداء الكرد لأن العدو يبقى عدواً مهما كان، بل يجب أن يضع يده بدلاً من ذلك بيد الأطراف الكردية ويسعى لتحقيق الوحدة بين الصفوف الكردية ".

وأضافت فاطمة حسن " إن أراد المجلس الوطني الكردي تحقيق وحدة كردية فعليه أن يقف مع الأطراف الكردية الأخرى ويدعمهم ويطالب بحقوقهم ".

بينما قال المواطن عبد الباقي حسين:" إنه لا يوجد أي معنى لوجود المجلس الوطني الكردي ضمن الائتلاف السوري، لأن الائتلاف السوري لا يحقق له أي مطالب، وإن بقاء المجلس الوطني الكردي ضمنه فقط لتحقيق مصالحه ومكاسبه الشخصية، ونحن كشعب نرى بأنه لا يمكن أن تتحقق وحدة الكرد في حال استمرار تواجد المجلس الوطني ضمن الائتلاف ".

وطالب عبد الباقي المجلس الوطني السوري بالانسحاب بأسرع وقت من الائتلاف السوري، وأن يتجه بدلاً من ذلك إلى الحوار مع الأطراف الكردية، لتحقيق الوحدة الكردية وضمان حصول الشعب الكردي على حقوقه".

ومن جهته اعتبر المواطن عبد السلام حسن أن وجود المجلس الكردي داخل الائتلاف هو خيانة بحق الكرد وقال: " المجلس الوطني الكردي بهذا العمل يعمل ضد حركاتنا الكردية، وعلى المجلس الوطني الكردي أن يعيد النظر في قراراته، وأن يتجه إلى طاولة الحوار لتوحيد صفوفنا وللتغلب على الأعداء".

(م ح)

ANHA