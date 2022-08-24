أهالي قامشلو: عند استهداف الاحتلال التركي لأطفالنا تتصاعد روح المقاومة لدينا

استهدفت دولة الاحتلال التركي في 18 آب الجاري، مركزاً خاصاً لتعليم الفتيات تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على الطريق الواصل بين تل تمر والحسكة، وعلى بُعد 2 كم من قاعدة التحالف الدولي، عبر طائرة مسيّرة، أسفر عن استشهاد أربع فتيات وإصابة 11 أخريات.

بهذا الصدد، رصدت وكالتنا آراء أهالي مدينة قامشلو، الذين استنكروا هذا الاستهداف وأكدوا أن الاحتلال التركي يسعى للنيل من إرادتهم بهكذا أفعال

صمت المجتمع الدولي دليل على مشاركته للاحتلال التركي

المواطنة ثريا جمعة قالت: "يشن الاحتلال التركي هجمات على شمال وشرق سوريا مستهدفاً المدنيين وخاصة الأطفال، وسط صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة". مضيفة "إن عدم فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا دليل على مشاركتهم في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي، واستهداف المركز التعليمي للبنات في قرية شموكة، دليل على ذلك".

وأضافت: "منظمات حقوق الإنسان تدّعي أنها تحمي حقوق الإنسان وتدافع عنها، ولكن ما يظهر لنا في شمال وشرق سوريا هو العكس تماماً، فالاحتلال التركي يستهدف أطفالنا أمام أنظارها وأنظار العالم أجمع دون أن يحركوا ساكناً".

يستهدف أطفالنا لأنهم سيكونون السد المنيع أمامها

أكدت ثريا جمعة على مواصلة النضال والمقاومة، "نحن لا نهاب طائرات الاحتلال التركي، فعندما تزداد وحشية الاحتلال التركي ويستهدف أطفالنا، تتصاعد روح المقاومة والنضال لدينا، لن نتخلى عن أرضنا ودماء شهدائنا".

وقالت إنهم مستمرون بفعالياتهم لإيقاف هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وفرض حظر جوي عليها.

وأشارت "يستهدف الاحتلال التركي أطفالنا لأنهم سيكونون في المستقبل السد المنيع أمامه، فهم كبروا على فكر وفلسفة ديمقراطية حرة، وعرفوا المساواة وهذا لا يروق له".

في ختام حديثها أدانت ثريا جمعة صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وأكدت على المقاومة حتى تحقيق النصر.

سندافع عن أرضنا بكل ما أوتينا من قوة

بدورها، طالبت المواطنة دلال منظمات حقوق الإنسان بإيقاف هذا الهجمات وفرض حظر جوي على المنطقة، وقالت "نحن شعب مسالم لا يحب الحرب، يعشق العيش بسلام وأمان، ولكن إن تطلّب الأمر سندافع عن أرضنا بكل ما أوتينا من قوة".

وأشارت "يشن الاحتلال التركي هجمات على شمال وشرق سوريا نتيجة هزيمته في مناطق الدفاع المشروع، وباستهدافه للأطفال يريد كسر إرادتنا، ولكننا مستمرون في المقاومة حتى آخر قطرة دم".

فيما أكد المواطن عبد الله عجة أن "الاحتلال التركي يستهدف الأطفال لأنهم أساس المجتمع وسيقاومونه دفاعاً عن أرضهم"، مُديناً في ختام حديثه صمت الدول الإقليمية ومساعدتهم للاحتلال التركي.

ثورتنا ومقاومتنا من أجل أرضنا وأطفالنا

من جانبه، أشار المواطن هوزان مجدو إلى أن هدف الاحتلال التركي من استهداف الأطفال هو كسر إرادة شعب شمال وشرق سوريا وهزيمته واحتلال مناطقه"، مؤكداً "ولأن ثورتنا الآن ومقاومتنا هي من أجل أرضنا وأطفالنا لبناء وطن حر ومستقبل آمن لهم".

وأدان مجدو "صمت الأمم المتحدة إزاء هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا".

(ل م)

ANHA