أهالي قامشلو: الذين بقوا في المنطقة رغم جميع الهجمات لن يتخلوا عن وطنهم يوماً

في 6 آب الجاري، قصفت مسيّرة تركية منطقة الصناعة الواقعة شرق مدينة قامشلو، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان. وتشهد جميع شمال وشرق سوريا مثل هذه الهجمات.

وقد أعرب أهالي قامشلو لوكالتنا؛ عن موقفهم من هذه الهجمات. إذ أشار جميل يوسف إلى أنّه لا يعتبر الهجمات التي تشنّها الطائرات المسيّرة على المنطقة والأهالي أمراً طبيعياً وقال: "إنّ الدولة التركية عدوة وحشية ترفض أخوة الشعوب، المساواة والعدالة. وعلى الرغم من أنّها تنادي بالإسلام، إلّا أنّ لا علاقة لها بالدين الإسلامي".

كما أشار جميل يوسف إلى مجزرة زاخو وعلاقتها باستشهاد مواطني قامشلو قائلاً: "جميع هذه الهجمات مرتبطة ببعضها. تتبلور وحشية الدولة التركية هنا أيضاً والعالم أجمع يعرف جرائمها".

'تسعى لإبادتنا ولا تقبل بشيءٍ غير هذا'

وعلّق جميل يوسف على عملية استهداف تلاحم المكونات في المنطقة، مشيراً إلى أنّ أهالي المنطقة يرفضون هذه الهجمات وتابع قائلاً: "سوف نعزّز تلاحمنا في مواجهة الوضع الراهن. تجاوزت الدولة التركية الحدود، إنها تسعى لإبادتنا ولا تقبل بشيءٍ غير ذلك".

كما أشار جميل يوسف خلال حديثه إلى الارتباط بالوطن، وذكر أن أحد أهداف الدولة التركية المحتلة هو تهجير السكان الأصليين من المنطقة وقال: "الأهالي الذين تمسّكوا بالبقاء في المنطقة حتّى الآن رغم جميع الهجمات، لن يتخلوا عن وطنهم يوماً".

لن تخرجنا القذائف والطائرات من وطننا

ومن جانبها، سلّطت المواطنة ربيعة حسام الضوء على استهداف الدولة التركية للأطفال في هجماتها. وذكرت أنّها تستمر بشنّ هجماتها هذه في جميع أنحاء شمال وشرق سوريا وأنّها تستهدف فيها جميع المكونات مثل الكرد، العرب والمسيحيين وتابعت قائلةً: "على شعبنا التعاون مع القوات ضد هذه الممارسات".

هذا وذكر إدريس محمد أنّ الهجمات التي تشنّها دولة الاحتلال التركي على المنطقة هي لخدمة مخططاتٍ أخرى، أحدها التغيير الديمغرافي وقال: "فليعلم أردوغان أنّ قذائفها وقصفها بالطائرات المسيّرة لن تخرجنا من وطننا".

(ر)

ANHA