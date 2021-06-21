أهالي قامشلو: على الدّيمقراطي الكردستانيّ ألّا يجعل نفسه أداة لتحقيق الأهداف التركيّة

وتجمّع المشاركون في المسيرة في دوار الخليج بشارع الكورنيش، رافعين لافتات كتب عليها "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا، الكريلا مستقبل وكرامة كردستان". بالإضافة إلى صور القائد أوجلان، وصور شهداء الحرية.

ثمّ انطلقوا في المسيرة، مردّدين الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا وتدين الهجمات التركية على مناطق باشور كردستان.

وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى نهاية شارع الكورنيش، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقى الإداري في حركة المجتمع الديمقراطي عايد إبراهيم كلمة، قال فيها: "كما استطاع أبناؤنا النّصر في كاري، وهزم الدولة التركية هناك، اليوم أيضاً هناك مقاومة يسطرها مقاتلو الحرية في جبال كردستان".

ونوه الإبراهيم إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فقال: "للأسف مرة أخرى رفعت الخيانة رأسها، بعدما فشل الاحتلال التركي في احتلال مناطق الكريلا، فقوات حزب الديمقراطي الكردستاني جعلوا أنفسهم دروعاً لحماية مصالح الدولة التركية".

ونوّه الإبراهيم: "الخيانة ليست وليدة اليوم، وإنّما تعود إلى أعوام التسعينيّات عندما هاجموا مقاتلي الحرية لكن في النهاية انتصر مقاتلو الحرية" ودعا الإبراهيم حزب الديمقراطي الكردستاني الكف عن حماية مصالح تركيا وأهدافها.

ثمّ اختتمت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا ، وتندد باغتيال الشهيدة دنيز بويراز في أزمير.

(إس/إ)

ANHA