أهالي قامشلو يؤكدون خلال مراسم العزاء على تكاتف المكونات لحماية الوطن

توافد اليوم العشرات من أهالي مدينة قامشلو وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو وأقرباء وأصدقاء درب الشهيد إلى خيمة عزاء الشهيد ماهر عبدالله، الاسم الحركي آكري قامشلو الذي استشهد في الـ 24 من أيار الجاري أثر حادث خلال التدريبات العسكرية بمدينة الحسكة، وسط الشعارات التي تمجد الشهداء، وزغاريد الامهات

وزينت خيمة العزاء التي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في حي الجودي بمدينة قامشلو، بصور الشهداء وصور القائد عبدالله اوجلان وصور الشهيد آكري قامشلو.

بدأت مراسيم خيمة العزاء بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو فرهاد مراد، تقدم في بداتها بالعزاء لأسرة الشهيد آكري، وقال "نحن اليوم تحت هذه الخيمة من كرد وعرب وسريان نقدم العزاء لذوي الشهيد آكري، الذي قدم وضحى بروحه وحياته في سبيل قضيتنا قضية الحرية والكرامة والوجود، ومن أجل تحرير كل شبر من الوطن".

وتلا ذلك إلقاء كلمة من عضوة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الجودي ثورية صالح العثمان والتي أشارت إلى التضحيات والمقاومة التي يبديها المقاتلون من مختلف مكونات المنطقة من أجل حرية وامن واستقرار المنطقة.

وأكدت ثورية إلى أهمية تكاتف مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان، بأن يكونواً يداً واحدة لحماية وطنهم.

وفي ختام كلمتها توجهت ثورية بالعزاء لذوي الشهيد.

ويستمر توافد الأهالي إلى الخيمة لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد آكري قامشلو.

(ه ع/د ج)

ANHA