أهالي قامشلو يتظاهرون تنديداً بالعزلة وتهديدات الاحتلال التركي

انطلقت المظاهرة من أمام مركز (جيان - كوفيد 19) شمال شرق مدينة قامشلو، بمشاركة أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية وأهالي المدينة والبلدات والقرى التابعة لها.

حمل المتظاهرون صور القائد أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي، ومؤتمر ستار مرددين شعارات تحيي مقاومة القائد ومقاومة الكريلا وتستنكر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

لدى وصولها إلى دوار الزيتونية، شكل المشاركون سلسلة بشرية مقابل الحدود التركية وبدأوا بإطلاق شعارات تندد بهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا، وتحيي مقاومة المقاتلين المدافعين عن أمن وأمان المنطقة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى عضو كومين الشهيد باسل في حي جودي بمدينة قامشلو، عبد الكريم عبد الرحمن كلمة قال فيها: "دولة الاحتلال التركي لا تستهدف حزب العمال الكردستاني فحسب، بل تستهدف أيضاً مقاومة الشعوب الأصلية التي تعيش في المنطقة والمرتبطة بأرضها".

مؤكداً أنه منذ تأسيس الدولة التركي وهي تحاول إبادة هذه الشعوب وخاصة الشعب الكردي وكسر إرادته. وتابع حديثه بالقول: "لكن هذه الشعوب بمقاومتها الباسلة في كردستان لن تترك أرضها تحت تهديدات الاحتلال التركي الذي يستخدم جميع أساليب العنف لضرب إرادة شعوب كردستان؛ كونها تعلمت فلسفة المقاومة من القائد أوجلان ومتربطة بفكره".

وندد عبد الرحمن بتهديدات الاحتلال التركي ومساعيه في إنشاء "منطقة آمنة"، وشدد أنه "على شعوب المنطقة بكافة مكوناتها الكردية والعربية التكاتف لإفشال مخطط الاحتلال التركي"، مؤكداً أنه بالإرادة ستفشل هذه المؤامرة وبمقاومتهم ستنتصر الشعوب.

(ف)

ANHA