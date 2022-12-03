أهالي قامشلو يتعهدون برفع وتيرة النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

نشر مكتب العصر الحقوقي بياناً كتابياً في 29 تشرين الثاني المنصرم، حيال العزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي وانقطاع المعلومات عنه انقطاعاً كاملاً، وذكر في البيان "حسب المعلومات التي وصلتنا أنه خلال زيارة اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب في أيلول 2022 إلى إمرالي، لم يحضر السيد أوجلان الاجتماع، وهذا زاد من مخاوفنا".

وفي هذا السياق، رصدت وكالتنا آراء أهالي مدينة قامشلو، وقال المواطن عبد الكريم عبد الرحمن: "المؤامرة الدولية التي أحيكت ضد القائد أوجلان؛ هدفها الشعب الكردي المؤمن بأخوة الشعوب والأمة الديمقراطية"، مؤكداً "رغم العزلة التي تزداد يوماً بعد يوم إلا أن الشعب لا يزال متمسكاً بفكر القائد أكثر من أي وقت مضى".

وعن رفض القائد أوجلان الاجتماع مع اللجنة، قال عبد الرحمن: "يرى القائد انسداداً في القضية، وأن الزيارات التي تقوم بها تلك اللجنة لن تجدي نفعاً، ففي سجون العالم وقوانينها يحق للسجين مقابلة أقربائه ومحاميه، وهذا الحق أيضاً ممنوع على القائد أوجلان، مضى 20 شهراً لم تردنا معلومات حول القائد ووضعه الصحي؛ لذا على اللجنة القيام بمهامها اتجاه القائد وجميع المعتقلين".

فيما رأى المواطن محي الدين حسن، أن "رفض القائد اللقاء باللجنة؛ ليقينه بارتباط اللجنة الوثيق بدولة الاحتلال التركي وغيرها من القوى، ولا تستطيع اتخاذ أي قرار بمفردها"، مشدداً "لن نتوقف حتى تحقيق النصر والحرية الجسدية للقائد أوجلان".

وعن العزلة المشددة المفروضة على القائد، قالت المواطنة، شمسي خان كلو: "القائد أوجلان شخص حر يسعى لتحقيق حرية الفرد والمجتمع والعالم بأسره؛ لذلك احتجز ومنع من إيصال صوته إلى العالم الخارجي"، مؤكدة أن "فكر القائد هو الحل الوحيد للأزمات والصراعات القائمة في الشرق الأوسط والعالم".

وأشارت إلى أن رفض القائد الاجتماع مع اللجنة رسالة لكافة الشعوب للاستمرار في المقاومة وتصعيد وتيرة النضال، مشددة "سنقاوم وسننتصر".

من جانبه، أكد المواطن هوزان مجدو أن "رفض القائد مقابلة اللجنة، أثبت للجميع أن هذه اللجنة؛ لا تستطيع القيام بعملها وتعمل بأوامر الغير"، معاهداً باستمرار المقاومة والنضال؛ لتحقيق الحرية الجسدية للقائد، مشدداً أن "الرسالة التي وجهها القائد لنا من خلال موقفه ستنفذ حرفياً".

(ف)

ANHA