أهالي قامشلو يستذكرون شهداء شهر حزيران

مراسم الاستذكار التي شارك فيها الأهالي بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ألقت بعدها الإدارية في مؤتمر ستار روكن جودي كلمة، استذكرت في مستهلها شهيدات مجزرة حلنج في كوباني وقالت: نستذكر جميع شهداء شهر حزيران وننحني إجلالاً لتضحياتهم، وسيبقون خالدين في أذهاننا وسنظل سائرين على دربهم ونرفع الراية التي استشهدوا من أجلها ولأجل تحقيق الحرية

روكن جودي وخلال كلمتها حيت مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع. الذين يقفون في وجه الإبادة بهجمات دولة الاحتلال التركي.

روكن أشارت إلى ضرورة النضال وفق الأسس التي ناضل من أجلها الشهداء، وعاهدت على متابعة دربهم وتابعت:" بنهج الشهيدة زيلان سنحيي وننظم مقاومتنا وفق نهج الشهيدة سما وعلى نهج الشهيدة كولان سنرفع من وتيرة نضالنا، وسنبني نظامنا المجتمعي الحر على درب الشهيدات زهرة وهبون والأم أمينة".

وبعد انتهاء الكلمة ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء عمران صاروخان قصيدة شعرية في ذكرى الشهداء، لتختتم المراسم بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم.

(سـ)

ANHA