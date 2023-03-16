أهالي قامشلو يستذكرون 192 شهيداً من شهداء شهري شباط وآذار

وشارك في مراسم الاستذكار، المئات من أهالي المدينة وذوي الشهداء واقربائهم، بالإضافة الى أعضاء مؤسسات المجتمع المدني وحركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وعلق في مزار الشهداء صور القائد أوجلان وصور 192 شهيداً، إضافة إلى أعلام مجلس عوائل الشهداء.

بدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة للناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، استذكر خلالها شهداء ثورة حرية كردستان وتضحياتهم التي قدموها في سبيل "الحرية والعيش بكرامة".

وقال: "فالشهداء لم يتوانوا لحظة واحدة عن تقديم الغالي والنفيس من أجل هذه الأرض، وإبعاد المجازر عن الشعب، وتحقيق مستقبل كريم تكون الديمقراطية أساساً فيها".

تابع منذر "هؤلاء الشهداء ليسوا من مدينة قامشلو وحسب، إنما من جميع أجزاء كردستان ومن خارج البلاد أيضاً، جسدوا خلال شهادتهم أخوة الشعوب التي نسعى إليها جميعاً، ومن يريد حماية مكتسباته عليه الالتفاف حول تضحيات شهدائه وأن يكون لائقاً بها".

لفت منذر الانتباه إلى ثورة مانديلا في جنوب إفريقيا وقال " ثورة مانديلا وارتباط الشعب بفكره والالتفاف حوله 27 عاماً استطاعوا تحقيق نظام حر ديمقراطي، فعند اندلاع ثورة روج آفا، شعب جنوب إفريقيا كان من أكثر الشعوب التي تطلعت لكسب التجارب من نضال المرأة ضمن الثورة وفكر القائد أوجلان الذي يطبق وتضحيات الشهداء التي قدمت".

اختتم الناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، فرزندا منذر، كلمته بالقول "الشهداء هم قبلتنا التي تمنحنا القوة والطريق الصحيح".

واختتمت مراسم الاستذكار بقراءة عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، ريفين شيخموس، أسماء الشهداء 192، وترديد "الشهداء أحياء لا يموتون".

(ك آسـ)

ANHA