أهالي قامشلو يستنكرون الهجوم على شنكال وتواطؤ الديمقراطي الكردستاني

وخرج اليوم العشرات من أهلي مدينة قامشلو وبمشاركة أعضاء مؤتمر ستار والأحزاب السياسية وحركة المجتمع الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، في مظاهرة رفع خلالها لافتات كتب عليها "بروح شهداء مقاومة شنكال سنحرر عفرين وسري كانية وكري سبي".

وخلال المظاهرة ردد المشاركون شعارات تستنكر الخيانة وتمجد الشهداء وتحيي مقاومة شنكال. وتوقفت المظاهرة عند دوار سوني وسط مدينة قامشلو

ثم ألقيت كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي ألقاها مسعود داوود وقال: "إن الاحتلال التركي الذي تلقى ضربات موجعة وفشل في هجماته على مناطق الدفاع المشروع، أقدم على ارتكاب جريمته هذه في شنكال مرة أخرى، ويقوم باستهداف المناضلين وقادة شنكال الذين هزموا مرتزقة داعش وحرروا أرضهم وشعبهم" ثم أشار داوود إلى سياسات حزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئ مع الاحتلال التركي، واستنكر تلك السياسات، ووجه رسالة إلى الديمقراطي الكردستاني قال فيها: "على الديمقراطي الكردستاني إعادة النظر في سياساته التي لاتخدم الكرد وقضيتهم، ولاتجلب سوى الضرر لأجزاء كردستان، ومثلما تخلوا عن شنكال خلال هجمات داعش عليها، نراهم اليوم مرة أخرى يتخلون عنها عبر التعاون مع الاحتلال التركي".

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تدين الخيانة وتحيي مقاومة شنكال.

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ANHA