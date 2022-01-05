أهالي قامشلو يشيّعون جثمان الشخصية الوطنية الكردية نورا رمضان

وتوفيت يوم أمس، الشخصية الوطنية نورا رمضان من أهالي مدينة قامشلو، إثر تعرضها لنوبة قلبية، عن عمر يناهز الـ 70 عاماً.

الشخصية الوطنية نورا رمضان، هي والدة الشهيد إدريس حسن، المقاتل في وحدات حماية الشعب YPG، وجدة لثلاثة شهداء هم (الشهيد مبارك حسن عضو حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، والشهيد عايد يعقوب المقاتل في وحدات حماية الشعب، والشهيدة زيلان جان ولات المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي HPG).

وعُرفت الأم نورا بأنها من أوائل الشخصيات الوطنية التي انضمت إلى ثورة 19 تموز شمال وشرق سوريا مع عائلتها، حيث أدى أولادها وأحفادها دوراً ريادياً في المقاومة ضد هجمات مرتزقة داعش والاحتلال التركي على المنطقة.

وشيّعت عائلتها وعدد من أسر الشهداء وأهالي مدينة قامشلو، جثمان الأم نورا رمضان إلى مثواه الأخير في مزار قرية جرنك شرق المدينة.

(كروب/ س ر)

ANHA