أهالي قامشلو يشيّعون جثمان الشّهيد محمد المشعل إلى مثواه الأخير

وتوافد اليوم المئات من أهالي مدينة قامشلو إلى مزار الشّهيد دليل ساروخان، لتشييع جثمان عضو قوى الأمن الداخلي محمد المشعل الذي استشهد إثر حادث سير أثناء تأديته لمهامه العسكرية في الـ 13 من شهر شباط الجاري، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان.

وحمل المشيّعون جثمان الشّهيد محمد المشعل، وتوجّهوا صوب ساحة مزار الشهيد دليل ساروخان.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو لازكين علي، قال فيها: "باسم عوائل الشهداء نبارك شهادة البطل محمد المشعل علينا وعلى عائلته الكريمة وعلى القائد الأممي عبد الله أوجلان".

كما أشاد علي بالانتصار الذي حقّقته قوات الدفاع الشعبي في منطقة غاري في باشور كردستان أثناء تصديها للاحتلال التركي، وقال: "وبفضل القائد العظيم حقق شعبنا الكثير من الإنجازات والانتصارات وأحد هذه الانتصارات كان في جبال غاري في باشور كردستان حيث لقّن أبطال القائد عبد الله أوجلان الجيش التركيّ درساً قاسياً".

وعاهد علي في ختام حديثه باسم عوائل الشهداء، بأنّهم سيظّلون أوفياء لكافة الشهداء والقائد عبد الله أوجلان، وسيسيرون على خطاهم حتّى يحقّقوا الحرية والديمقراطية لكافّة مكونات شمال وشرق سوريا.

ومن ثمّ ألقيت كلمة من قبل الرئيس المشترك لهيئة علماء المسلمين في إقليم الجزيرة محمد ملا خرزي، أشار فيها إلى أنّ شعب المنطقة بكافّة مكوناته اتّحد في خندق واحد لصدّ هجمات الاحتلال التركيّ، وشدّد على ضرورة تصعيد النضال في وجه العدوان التركيّ.

ومنّ ثمّ قرئت وثيق الشّهيد، وسلّمت لذويه. ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد محمد المشعل ليوارى الثرى في مثواه الأخير بمزار الشهيد دليل صاروخان، وسط زغاريد الأمّهات والشعارات التي تمجد الشهادة والشهداء.

(م ح/إ)

ANHA