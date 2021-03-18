أهالي قامشلو يشيّعون جثمان الشّهيد حسين الهشاش إلى مثواه الأخير

وشارك في مراسم تشييع جثمان الشهيد حسين الهشاش الذي استشهد في 17 من آذار الجاري في مدينة قامشلو إثر تعرّضه لنوبة قلبية، العشرات من أهالي مدينة قامشلو، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وعضوات مؤتمر ستار.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثمّ ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء محي الدين حسن كلمة قدّم فيها واجب العزاء لذوي الشهيد حسين الهشاش، وبارك انضمام عائلة الشهيد إلى مجلس عوائل الشهداء، مشيراً إلى تكاتف مكونات المنطقة في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته.

بعدها تحدّث المقاتل في قوات الدفاع الذاتي جعفر عبد الكريم عن شخصية ومقاومة الشهيد حسين، وقال بأنّه انضمّ إلى العديد من حملات تحرير المنطقة.

وألقى عبد الكريم قصيدتين تتحدّثان عن مقاومة المقاتلين ضد دولة الاحتلال التركي وعن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وأهداهما إلى عائلة وأصدقاء الشهيد.

وبعد الانتهاء من الكلمات، قرئت وثيقة الشهيد حسين الهشاش من قبل مجلس عوائل الشهداء، وسلّمت لذويه.

ثمّ حمل رفاق السلاح جثمان الشهيد حسين الهشاش على الأكتاف ليوارى الثّرى في مثواه الأخير بمزار الشهيد دليل صاروخان، وسط زغاريد الأمهات والشّعارات التي تمجّد الشّهداء.

(إ)

ANHA